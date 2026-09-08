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Sokak düğünü saldırısında hayatını kaybeden Murat Kara davasında müebbet talebi

Gaziantep'te 24 Kasım 2023'teki sokak düğünündeki saldırıda yaşamını yitiren Murat Kara davasında savcı, üç sanık için kasten öldürme ve teşebbüsten müebbet istedi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sokak düğünü saldırısında hayatını kaybeden Murat Kara davasında müebbet talebi

Sokak düğünü saldırısında hayatını kaybeden Murat Kara davasında müebbet talebi

Gaziantep'te 24 Kasım 2023'te bir sokak düğününde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 çocuk babası Murat Kara (32) ile ilgili davada, savcılık mütalaasını açıkladı. Duruşma Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; maktul yakınları, maktul avukatı, sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada öne çıkanlar:

Maktul yakınları, suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Savunma yapan sanıklar ise beraat ve tahliye istedi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Salih U., Emin U. ve Duran U. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Ayrıca düğünde yaralanan İbrahim B. ile ilgili olarak savcı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti ve mütalaaya karşı savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi:

Olay, 24 Kasım 2023 tarihinde Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre mahallede yapılan bir sokak düğününe, gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hastaneye getirilen yaralılardan Murat Kara yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dava, eksikliklerin giderilmesi ve savunmaların alınması için ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme sürecinde sanıkların tutukluluk hallerinin devam ettiği kaydedildi.

Düğünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 çocuk babası Murat Kara hayatını kaybetmişti, sokak düğünü...

Düğünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 çocuk babası Murat Kara hayatını kaybetmişti, sokak düğünü cinayetine müebbet istendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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