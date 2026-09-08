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Sokak düğününde öldürülen baba için müebbet talebi

Gaziantep'te bir sokak düğününe düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Murat Kara için savcı, üç sanığın kasten öldürme suçundan müebbet istedi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:21

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sokak düğününde öldürülen baba için müebbet talebi

Duruşmada mütalaa:

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, saldırıya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, maktul Murat Kara'nın öldürülmesine karıştığı iddia edilen Salih U., Emin U. ve Duran U. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Aynı mütalaada, düğünde yaralanan İbrahim B. için de sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları istendi. Duruşmaya maktulün ailesi, maktul avukatı, sanıklar ve sanık avukatları katıldı.

savunma ve mahkemenin kararı:

Duruşmada maktul ailesi sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. Sanıklar ise beraat ve tahliye yönünde savunma yaptı. Mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, delillerin sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesini gösterdiğini belirtti.

Heyet, mütalaaya karşı savunma hazırlanmaları için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi:

Olay, 24 Kasım 2023 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, mahallede düzenlenen bir sokak düğününe, gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu beş kişi yaralandı. Yaralılardan üç çocuk babası Murat Kara (32), kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'inde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında düğün alanında büyük panik yaşanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan diğer kişiler çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla hastaneye götürüldü. Soruşturma ve yargılama sürecinde ileri bir tarihte verilecek karar, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve mütalaaya karşı yapılacak savunmalar doğrultusunda şekillenecek.

GAZİANTEP&#039;TE BİR SOKAK DÜĞÜNÜNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 3 ÇOCUK BABASI MURAT KARA&#039;NIN...

GAZİANTEP'TE BİR SOKAK DÜĞÜNÜNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 3 ÇOCUK BABASI MURAT KARA'NIN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN DAVADA MÜTALAA AÇIKLANDI. SAVCI MÜTALAASINDA, 3 SANIKLAR HAKKINDA "KASTEN ÖLDÜRME" VE "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇLARINDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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