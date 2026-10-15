Sokaklar Güvende operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı, silah ve 251 bin 300 TL ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları çerçevesinde kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları derinleştirdi.

Daha önce yapılan çalışmalarda ele geçirilen sentetik ecza, ecstacy, kokain, skunk, esrar, metamfetamin, sentetik kannabinoid ve hassas terazi ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için planlanan operasyonda Erenler, Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyona toplam 59 ekip ve 259 personel katıldı; bu personel arasında 160 polis memuru, 20 çevik kuvvet, 7 dedektör köpek görevlisi (KEM) ve 72 özel harekat polisi yer aldı.

Ele geçirilenler ve gözaltılar:

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 95 adet mermi, 15 gram sentetik kannabinoid, 4 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 251 bin 300 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan birinin ayrıca 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan arandığı tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. Diğer şüpheliler hakkında da adli süreçin işletildiği belirtildi.

Operasyonun hedefi ve devamı:

Yürütülen operasyonların amacı, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi olarak ifade edildi. Soruşturma ve adli işlemler Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

SAKARYA'DA "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONLARI KAPSAMINDA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 259 PERSONELİN KATILIMIYLA 3 İLÇEDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.