Kocaeli için ani sel riski: öğleden sonra başlayacak kuvvetli sağanak uyarısı

Kocaeli valiliğinden uyarı:

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Beklenen yağışın ayrıntıları:

Açıklamada, 4 Kasım Çarşamba saat 12.00'den itibaren Kocaeli'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği belirtildi. Tahminlere göre yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı ve yağışların 5 Kasım Perşembe saat 06.00'ya kadar sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Olası etkiler ve uyarı:

Valilik, beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

KOCAELİ VALİLİĞİ, KENT GENELİNDE YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.