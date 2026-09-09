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Söke'de Fatma Tüzzehra Orhun lisesinde güçlendirme çalışmaları sürüyor

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Söke'de Fatma Tüzzehra Orhun lisesinde güçlendirme çalışmaları sürüyor

İnceleme ve değerlendirme:

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, ilçedeki eğitim altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, okulda devam eden güçlendirme uygulamaları yerinde incelendi ve yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alındı.

Uğurlu, saha incelemesi sırasında uygulamaların kalitesini ve iş programını değerlendirerek, projenin planlanan standartlara uygun ilerlemesini sağlamak için yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Güvenli ve modern eğitim hedefi:

Yürütülen güçlendirme çalışmalarıyla okulun daha güvenli ve modern bir eğitim ortamına kavuşturulması hedefleniyor. Yapılacak düzenlemelerin tamamlanmasının ardından okul binasının öğrencilere ve personele daha güvenli koşullar sunması bekleniyor.

Yetkililer, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak okulun öğrencilerle yeniden buluşturulması planlandığını belirtti. Bu kapsamda iş akışının hızlandırılması ve eğitim yılı planlamalarının aksatılmaması öncelikler arasında yer alıyor.

İlçe genelinde sürdürülen okul yenileme ve güçlendirme faaliyetleri, eğitimin sürekliliğini sağlama ve fiziksel koşulları iyileştirme yönünde atılan adımların parçası olarak tanımlanıyor.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE OKULLARIN YENİLEME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN, İLÇE MİLLİ...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE OKULLARIN YENİLEME VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA UĞURLU, FATMA TÜZZEHRA ORHUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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