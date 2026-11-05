Söke'de gençlere yaşam veren bağışın önemi anlatıldı

söke’de organ bağışı farkındalık etkinliği

Aydın’ın Söke ilçesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ebe Gülcan Akça tarafından Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılara organ bağışı ile organ nakli süreçleri hakkında bilgi verildi.

etkinlikte neler konuşuldu:

Sunumlarda, organ bağışının önemi ve organ naklinin hastalara yeniden yaşam şansı sunduğu üzerinde duruldu. Öğrencilere, organ bağışının tıbbi ve etik boyutlarına dair temel bilgiler aktarılarak, bağış işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği ile ilgili genel hatlar paylaşıldı. Etkinlik boyunca organ bağışının hayat kurtardığı mesajı öne çıkarıldı.

toplumsal duyarlılık ve amaç:

Programın amaçları arasında toplumsal farkındalığın artırılması ve organ bağışının daha fazla kişiye ulaşması yer aldı. Düzenleyiciler, genç kuşağın bilinçlenmesinin toplum genelinde duyarlılığı güçlendireceğini vurgulayarak, organ bağışına ilişkin bilginin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENEREK ORGAN BAĞIŞININ HAYAT KURTARAN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.