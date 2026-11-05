Kampüste hizmet ve denetim: denetimli serbestlik yükümlüleri Akdeniz Üniversitesi'nde

Antalya'da iş birliği protokolü imzalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasında, denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki yükümlülerin üniversite bünyesindeki çeşitli hizmetlerde çalıştırılmasını düzenleyen ikili iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda yapıldı; törende Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan hazır bulundu.

Protokolün kapsamı:

Protokol kapsamında yükümlüler, Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı birimlerde dört ana alanda görevlendirilecek: temizlik hizmetleri, bakım-onarım hizmetleri, çevre düzenleme hizmetleri ve genel idari hizmetler. Çalışma alanları arasında derslikler, idari binalar, park ve bahçeler ile çevre düzenleme alanları yer alıyor; görevler boya-badana, çevre temizliği, peyzaj, marangozluk ve idari büro işlerini kapsayacak.

Seçim ve değerlendirme kriterleri:

Yükümlülerin üniversiteye yerleştirilmesinde suç türü, yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu ve kişilik özellikleri dikkate alınacak. Değerlendirme, Araştırma ve Değerlendirme Formu (ARDEF) çerçevesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görev yapan uzman psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacılar tarafından detaylı risk ve ihtiyaç analizi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecek. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, 'Kamu yararına çalıştırılacak yükümlüler kampüse ya da kurumlara rastgele gönderilmemektedir' ifadesiyle seçimin titizlikle yürütüleceğini vurguladı.

Kocaman ayrıca, 'Ağır ve kasten işlenen suçlardan mahkûm olan ya da kamu güvenliği açısından risk taşıyan bireyler kesinlikle bu tür kurumsal çalışma programlarına dahil edilmezler' diyerek güvenlik hassasiyetinin hem Başsavcılık hem üniversite yönetimi tarafından öncelikli tutulacağını belirtti. Üniversite yönetiminin uygun görmediği hiçbir yükümlü kampüste görevlendirilmeyecek.

Çalışma koşulları ve yasal çerçeve:

Mevzuat gereği yükümlülere ücret ödenmeyecek ve sigorta yapılmayacak. Ancak muhtaç durumda olan yükümlülerin iaşe ihtiyaçları, ulaşım ile iş sağlığı ve güvenliği gereksinimleri üniversite imkanlarıyla karşılanacak. Kocaman, yükümlülerin görevlerini aksatması veya kurallara uymaması halinde anında ihtar uygulaması yapılarak infaz süreçlerinin yakından takip edileceğini söyledi.

Çalışma süreleri ve standartları infaz mevzuatıyla net biçimde belirlenmiş durumda: TCK 50/1-f ve CMK 231/8-c kapsamındaki yükümlüler için bir gün çalışma 2 saat olarak hesaplanıyor. Yükümlüler günde en az 2, en çok 8 saat; haftada en az 10, en çok 40 saat çalıştırılabilecek. Denetimli serbestlikle şartlı salıverilme öncesi tahliye olanlar ise denetim süresinin üçte birini günde 4 saat, ayda 80 saat çalışarak tamamlayacaklar.

Protokol, üniversitenin kamu kaynağı tasarrufuna katkı sağlarken yükümlülere çalışma disiplini kazandırmayı hedefliyor. Kampüs güvenliği ve eğitim-öğretim huzurunun korunması protokolün temel ilkeleri arasında yer alıyor.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SAYIN PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN(SOLDA), ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCISI FATİH KOCAMAN(SAĞDA)