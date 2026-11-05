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Eyüpsultan bulvarında tramvay çalışması: ağaçların parçalanarak taşınması tepkileri artırdı

Eyüpsultan Bulvarı'nda tramvay hattı çalışmaları sırasında ağaçların iş makinesiyle parçalanarak söküldüğü görüntüler, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:36

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Eyüpsultan bulvarında tramvay çalışması: ağaçların parçalanarak taşınması tepkileri artırdı

Ağaçların söküm anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Eyüpsultan’da yapımı süren Bayrampaşa-Eyüpsultan Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında bulvardaki ağaçların iş makinesiyle sökülürken parçalanması, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler, mahalle sakinleri tarafından sosyal alanda ve çevrede büyük tepkiyle karşılandı.

Görüntüler ve mahalle tepkisi:

Çalışmalar yaklaşık bir hafta önce dalların budanması ile başladı. Ardından ağaçlar iş makineleriyle sökülerek kamyonlara yüklendi; bu sabah yapılan söküm sırasında bazı ağaçların parçalandığı anlar kayda geçti. Esnaf Muhammet Emin Katkat süreci şöyle anlattı:

'Bir hafta önce geldiler, komple hepsini budadılar. Biz buduyorlar zannettik. Dün de geldiler, kepçeyle kökünden komple söküp götürdüler. Bugün 3-4 tane ağacı kepçeyle kökünden söküp alıp gittiler. Ben de görevlilere ‘Ağaçları neden götürüyorsunuz?’ diye sordum. ‘İSKİ’nin çalışması var, burayı baştan sona kazacaklar’ dediler.'

Taşıma iddiası ve ağaçların zarar gördüğüne ilişkin gözlemler:

Yetkililer çalışmanın ardından ağaçların Başakşehir’de muhafaza edilip daha sonra tekrar dikileceğini duyurmuştu. Ancak çevre sakini Sevilay Akgün söküm sırasında köklerin zarar gördüğünü ifade ederek uygulamaya itiraz etti:

'Ben ağaçların sökülüp kamyona yüklendiği ana denk geldim. Merak edip hemen görüntü almak istedim. O sırada çalışanlar, yapılan yol çalışmasından dolayı bir süreliğine kökleri zedelenmeden alınıp uygun yerde muhafaza edileceğini, çalışma bittikten sonra tekrar dikileceğini söylediler. Ağaçların taşınırken motor bıçağıyla tıraşlanıp köklerinin zarar gördüğünü de gördük. Yıllardır burada olan ağaçların bu şekilde taşınması bizleri üzdü'

Mahalle sakinleri, ağaçların söküm biçimi ve taşınma sürecine ilişkin endişelerini koruyor. Görüntüler çevrede tartışma yaratırken, uygulamanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı ve ağaçların gerçek durumda nasıl korunacağına dair soru işaretleri sürüyor.

EYÜPSULTAN&#039;DA YAPIMI DEVAM EDEN BAYRAMPAŞA-EYÜPSULTAN TRAMVAY HATTI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA...

EYÜPSULTAN'DA YAPIMI DEVAM EDEN BAYRAMPAŞA-EYÜPSULTAN TRAMVAY HATTI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BULVARDAKİ AĞAÇLARIN İŞ MAKİNESİYLE PARÇALANARAK SÖKÜLDÜĞÜ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI. AĞAÇLARIN TAŞINMA SIRASINDA ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTEN ÇEVRE SAKİNLERİ, UYGULAMAYA TEPKİ GÖSTERDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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