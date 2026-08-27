Söke'de kafe işletmecisine sopa ile saldırı: zanlı tutuklandı

Olayın gelişimi:

Aydın'ın Söke ilçesinde Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, iş yeri sahibi Emrah Şavun elinde sopa bulunan bir şahsın saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şahıs mekâna herhangi bir uyarı veya konuşma olmadan girip Şavun'a sopa ile vurmaya başladı.

Saldırının ardından birkaç darbe alan işletmeci zor anlar yaşadı. Saldırgan daha sonra hızla mekândan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sonrası Şavun dışarı çıkarak saldırganın peşinden gittiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırı anı kamerada:

Kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, masada oturan Şavun'un bir anda elinde sopa bulunan bir şahıs tarafından hedef alındığı görülüyor. Görüntülerde saldırganın birkaç darbenin ardından kaçtığı ve Şavun'un aldığı darbeler nedeniyle zorlandığı anlar net şekilde kaydedildi.

Olayın ardından Şavun, saldırganı tanımadığını belirterek Beni neden hedef aldığını bilmiyorum. Daha önce kendisini hiç görmedim ifadesini kullandı.

Polisin çalışması ve hukuki süreç:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşkalini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin O.Ç. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu yakalanan O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olayın kolluk kuvvetleri tarafından titizlikle incelendiği, görgü ve görüntü kayıtlarının soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE BİR KAFEDE OTURAN ESNAF, ELİNDE SOPAYLA MEKANA GİREN BİR ŞAHSIN SALDIRISINA UĞRADI.