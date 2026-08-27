Dolar 48,1050 -0,02%
Euro 56,2039 +0,02%
Bist 14.566,19 -0,31%
Altın Gram 7.176,12 -0,29%
EUR/USD 1,1654 -0,03%
Brent Petrol 87,44 +0,58%
--°

Söke'de kafe işletmecisine sopa ile saldırı: zanlı tutuklandı

Söke'de bir kafede elinde sopa taşıyan kişi, esnaf Emrah Şavun'u darbetti; olay güvenlik kamerasına yansıdı, şüpheli O.Ç. yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Söke'de kafe işletmecisine sopa ile saldırı: zanlı tutuklandı

Olayın gelişimi:

Aydın'ın Söke ilçesinde Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, iş yeri sahibi Emrah Şavun elinde sopa bulunan bir şahsın saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şahıs mekâna herhangi bir uyarı veya konuşma olmadan girip Şavun'a sopa ile vurmaya başladı.

Saldırının ardından birkaç darbe alan işletmeci zor anlar yaşadı. Saldırgan daha sonra hızla mekândan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sonrası Şavun dışarı çıkarak saldırganın peşinden gittiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırı anı kamerada:

Kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, masada oturan Şavun'un bir anda elinde sopa bulunan bir şahıs tarafından hedef alındığı görülüyor. Görüntülerde saldırganın birkaç darbenin ardından kaçtığı ve Şavun'un aldığı darbeler nedeniyle zorlandığı anlar net şekilde kaydedildi.

Olayın ardından Şavun, saldırganı tanımadığını belirterek Beni neden hedef aldığını bilmiyorum. Daha önce kendisini hiç görmedim ifadesini kullandı.

Polisin çalışması ve hukuki süreç:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşkalini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin O.Ç. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu yakalanan O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olayın kolluk kuvvetleri tarafından titizlikle incelendiği, görgü ve görüntü kayıtlarının soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE BİR KAFEDE OTURAN ESNAF, ELİNDE SOPAYLA MEKANA GİREN BİR ŞAHSIN...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE BİR KAFEDE OTURAN ESNAF, ELİNDE SOPAYLA MEKANA GİREN BİR ŞAHSIN SALDIRISINA UĞRADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fındık bahçesine giderken traktör kazasında 50 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
images

Orhaniye'de tarlada başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı
images

Nepal'de buzul çöküşüyle tetiklenen selde can kaybı 359'a yükseldi
images

Mersin'de sokak satıcılarına darbe: kokain, sentetik ecza ve 77 bin 200 TL ele g...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zafer bayramı 30 ağustos'ta Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak

Akyazı'da beslenme bilinci pekişti: beş haftalık eğitim günlük alışkanlıkları hedefledi

Erdoğan Çengelköy'de esnafa dokundu, çocuklara oyuncak dağıttı

Karapürçek’e yeni nefes: 70 dönümlük millet bahçesi ve termal tesis müjdesi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı