Söke'de kamyonun iki çarpması otomobilin refüje çıkmasına yol açtı

Söke-Bodrum kara yolunda çift çarpışma paniği

Aydın’ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun, yan şeritte ilerleyen bir TOFAŞ otomobile art arda iki kez çarpması sonucu kaza meydana geldi. İkinci çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak refüje çarptı ve durabildi. Olayda otomobilde bulunanların yara almaması, daha büyük bir kazayı önledi.

Kaza anının görüntüleri:

Kazanın yaşandığı anlar, aynı istikamette seyreden başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun otomobile iki kez çarptığı, ikinci darbenin ardından otomobilin kontrolünü yitirdiği ve refüje sürüklendiği net biçimde görülüyor. Görüntüler kaza zincirinin nasıl geliştiğine dair önemli bir kayıt sağladı.

Trafik ve müdahale:

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi aldı ve ulaşımı bir süre kontrollü şekilde sağladı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü. Kazanın nedenine ilişkin yetkililer tarafından henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Olayda can kaybı veya yaralanma olmaması öne çıkan unsur olurken, kazanın kaydedilmiş olması benzer olayların aydınlatılmasına katkı sağlayacak. Sürücüler için güvenli şerit kullanımı ve dikkatli araç takiplerinin önemini hatırlatan olay, trafikte ani müdahale gerektiren durumların riskini bir kez daha ortaya koydu.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYONUN YAN ŞERİTTE İLERLEYEN TOFAŞ OTOMOBİLE ART ARDA İKİ KEZ ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ORTA REFÜJE ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA OTOMOBİLDE BULUNANLARIN YARA ALMAMASI TESELLİ OLURKEN, KORKU DOLU ANLAR BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI.