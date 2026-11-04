Söke'de nadir deri hastalığı bakımında standartlar yükseliyor

Eğitimin amacı ve katılımcılar:

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak ve personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla Epidermolizis Bülloza (Kelebek Hastalığı) Klinik Protokolü Eğitimi düzenlendi. Eğitim, nadir görülen bu hastalığın tanı, tedavi ve hasta bakım süreçlerinde uygulanan güncel yaklaşımları ele aldı.

Program içeriği ve klinik uygulamalar:

Eğitimin sunumunu Uzm. Dr. Işın Nur Sultan Öncü gerçekleştirdi. Oturumlarda Epidermolizis Büllozanın klinik özellikleri, lezyon yönetimi, enfeksiyon riski ve ağrı kontrolü gibi temel başlıklar ile hasta bakımında dikkat edilmesi gereken uygulamalar ayrıntılı şekilde tartışıldı.

Çalışmaya, hastane yönetiminden Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı ile Uzm. Dr. Vesile Kıyıkcı Taşkoparan katıldı; değişik birimlerden hekim, hemşire ve diğer sağlık personeli eğitimde yer aldı. Katılımcıların bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik değerlendirmeler yapılarak uygulamaya yönelik geribildirimler alındı.

Hedeflenen sonuçlar ve yönetim mesajı:

Eğitim sırasında, nadir hastalıklarda erken tanı ve standart protokollerin uygulanmasının hasta yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olduğuna vurgu yapıldı. Hastane yönetimi, eğitimi veren ekibe ve katılan personele teşekkür ederek, benzer eğitimlerin sürekliliğinin hasta bakımında olumlu sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Bu tür eğitimlerin amacı, sağlık çalışanlarının güncel klinik protokoller konusunda yetkinliğini artırmak ve Epidermolizis Bülloza gibi nadir durumlarda hasta ve aile bakımını güçlendirmektir.

SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ BİLGİ VE FARKINDALIKLARINI GELİŞTİRMEK AMACIYLA EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA KLİNİK PROTOKOLÜ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. EĞİTİMDE, NADİR GÖRÜLEN HASTALIĞA YÖNELİK KLİNİK YAKLAŞIMLAR VE HASTA BAKIM SÜREÇLERİ ELE ALINDI.