Dolar 50,0193 +0,08%
Euro 56,2935 +0,65%
Bist 11.545,33 +4,73%
Altın Gram 6.516,25 +2,83%
EUR/USD 1,1251 +0,53%
Brent Petrol 102,14 -1,41%
--°

Söke'de nadir deri hastalığı bakımında standartlar yükseliyor

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde düzenlenen eğitimde Epidermolizis Bülloza'nın tanı, tedavi ve hasta bakım protokolleri paylaşıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Söke'de nadir deri hastalığı bakımında standartlar yükseliyor

Eğitimin amacı ve katılımcılar:

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak ve personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla Epidermolizis Bülloza (Kelebek Hastalığı) Klinik Protokolü Eğitimi düzenlendi. Eğitim, nadir görülen bu hastalığın tanı, tedavi ve hasta bakım süreçlerinde uygulanan güncel yaklaşımları ele aldı.

Program içeriği ve klinik uygulamalar:

Eğitimin sunumunu Uzm. Dr. Işın Nur Sultan Öncü gerçekleştirdi. Oturumlarda Epidermolizis Büllozanın klinik özellikleri, lezyon yönetimi, enfeksiyon riski ve ağrı kontrolü gibi temel başlıklar ile hasta bakımında dikkat edilmesi gereken uygulamalar ayrıntılı şekilde tartışıldı.

Çalışmaya, hastane yönetiminden Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı ile Uzm. Dr. Vesile Kıyıkcı Taşkoparan katıldı; değişik birimlerden hekim, hemşire ve diğer sağlık personeli eğitimde yer aldı. Katılımcıların bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik değerlendirmeler yapılarak uygulamaya yönelik geribildirimler alındı.

Hedeflenen sonuçlar ve yönetim mesajı:

Eğitim sırasında, nadir hastalıklarda erken tanı ve standart protokollerin uygulanmasının hasta yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olduğuna vurgu yapıldı. Hastane yönetimi, eğitimi veren ekibe ve katılan personele teşekkür ederek, benzer eğitimlerin sürekliliğinin hasta bakımında olumlu sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Bu tür eğitimlerin amacı, sağlık çalışanlarının güncel klinik protokoller konusunda yetkinliğini artırmak ve Epidermolizis Bülloza gibi nadir durumlarda hasta ve aile bakımını güçlendirmektir.

SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ BİLGİ VE...

SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ BİLGİ VE FARKINDALIKLARINI GELİŞTİRMEK AMACIYLA EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA KLİNİK PROTOKOLÜ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. EĞİTİMDE, NADİR GÖRÜLEN HASTALIĞA YÖNELİK KLİNİK YAKLAŞIMLAR VE HASTA BAKIM SÜREÇLERİ ELE ALINDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayraktar TB2'ye entegre FPV kamikazeler testte hedefi ıskalamadı
images

Gürsu'da Kızılay ile belediyeden ortak Gönül Dostu Yaşam Merkezi
images

Milletvekili Hasan Arslan Sandıklı'da babasını son yolculuğuna uğurladı
images

kayseri kariyer merkezi ekimde 276 kişiyi iş hayatına bağladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gürsu'da Kızılay ile belediyeden ortak Gönül Dostu Yaşam Merkezi

Gri suyla yılda 400 bin metreküp tasarruf hedefleyen ortak geri kazanım tesisi açıldı

Zonguldak'ta eğitimde süreç ve okul güvenliğine odaklanan değerlendirme toplantısı

Dağlar yarılıyor: sınır köylerine dönüşe yol açılıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı