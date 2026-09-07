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Söke’de satranç şöleni sona erdi: 172 sporcu dört kategoride yarıştı

4-6 Eylül 2026'da düzenlenen 15. Ulusal Söke Belediyesi Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvası'nda 20 ilden 172 sporcu dört kategoride yarıştı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Söke’de satranç şöleni sona erdi: 172 sporcu dört kategoride yarıştı

Söke’de 15. ulusal satranç turnuvası tamamlandı

Bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen Ulusal Söke Belediyesi-Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvası, 4-5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynandı. Türkiye Satranç Federasyonu desteğiyle düzenlenen organizasyona 20 farklı ilden toplam 172 sporcu katıldı ve dört ayrı kategoride şampiyonluk için mücadele etti. Turnuva, üç gün boyunca saha içi heyecanı ve yoğun rekabeti bir arada yaşattı.

turnuva detayları:

Karşılaşmalar Söke Ziraat Okulu TAYEM Salonunda yapıldı. Organizasyon boyunca sporcuların performansı ve eşlendirmeler dikkat çekti; turnuva sonunda toplam 80 bin TL para ödülü sahiplerine dağıtıldı. Kupa, madalya ve başarı belgelerinin yanı sıra dereceye girenlere para ödülleri verildi.

kategoriler ve dereceye girenler:

A kategorisi: Yalçın Can Kılıç, Akın Mehmet Efe, Salih Eke, Ahmet Kerem Kocayiğit, Yusuf Kürşat Günal.

B kategorisi: Uras Eren Alma, Yusuf Anıl Çimenli, Umut Burak Siyahkoç, Sezai Uğur, Rüzgar Alp Özütemiz.

C kategorisi: Koray Korcan, Deniz Denizoğlu, Ahmet Berşan Kayalı, Selin Ülkü Özsan, Çınar Derin.

8 yaş ve altı kategorisi: Ege Günaydın, Ayaz Aldan, Oğuz Ata Gürsoy, Enes Solmaz, Deniz Aras Erol.

ödül töreni ve kapanış:

Turnuvanın ödül törenine Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal katıldı. Kabasakal, dereceye giren sporculara kupa, madalya ve başarı belgelerini takdim ederek hem sporcuları hem de organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Etkinlik, farklı illerden gelen sporcuları bir araya getirerek Söke’nin ülke çapında önemli satranç organizasyonlarından biri olma niteliğini pekiştirdi.

SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ

SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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