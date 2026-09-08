Söke'nin buğdayından un sofralara: Bağarası'nda belediye dağıtımı

Söke belediyesi kendi üretimini Bağarası'nda dağıttı

Söke Belediyesi, üreten, paylaşan ve dayanışmayı büyüten belediyecilik anlayışını pratiğe döndürmeye devam ediyor. Belediye tarafından kendi tarım arazilerinde yetiştirilen buğdaylardan elde edilen unlar, planlı üretim sürecinin ardından doğrudan vatandaşlarla buluşturuldu. Projenin arkasındaki isim olarak belediye çalışmalarına liderlik eden Dr. Mustafa İberya Arıkan ön plana çıkıyor.

dağıtım noktası ve katılımcılar:

Son dağıtım etkinliği, Bağarası Pazaryeri alanında gerçekleştirildi. Etkinlikte Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal ile Söke Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Emin Cengiz hazır bulundu ve üretimin doğrudan halka ulaşması sağlandı. Yerinde yürütülen dağıtımlar, hem ürünün kent içi dolaşımını kısaltıyor hem de vatandaşla bire bir ilişki kurulmasına olanak tanıyor.

amaç ve beklenen etkiler:

Belediyenin kendi tarımsal kapasitesini değerlendirmeye yönelik bu uygulama, sosyal belediyecilik hedefleriyle örtüşüyor. Üretimden dağıtıma uzanan zincirin kısaltılması, maliyetleri ve aracıları azaltırken sofralara doğrudan katkı sunmayı hedefliyor. Ayrıca bu yaklaşım, yerel kaynakların etkin kullanımını teşvik ederek dayanışma ve güven duygusunu güçlendiriyor.

Belediye yetkilileri, bu tür dağıtımların devam edeceğini ve üretim kapasitesinin sürdürülebilir şekilde halka hizmet için kullanılmaya devam edeceğini belirtiyor. Proje, yerel tarımın desteklenmesi ile sosyal yardımlaşmanın bir arada yürütüldüğü somut bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

SÖKE BELEDİYESİ UN DAĞITIMI