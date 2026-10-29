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Solhan'da alzaymır hastası 85 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki alzaymır hastası C.P., evden ayrıldıktan sonra 4 gündür bulunamıyor; yetkililer ve aile yardım bekliyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Solhan'da alzaymır hastası 85 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

kayıp vakası ve son görüldüğü yer:

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki alzaymır hastası C.P., evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının durumu fark etmesiyle arama çalışmaları başladı ancak dört gündür olumlu bir sonuç alınamadı.

Aile, çevrede kendi imkanlarıyla arama yaptıktan sonra durumu polise bildirerek resmi yardım talep etti. Yetkililer, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

görgü ve duyarlı vatandaş çağrısı:

Aileden alınan bilgiye göre C.P. en son iki gün önce Solhan ilçesine bağlı Bazman köyü çevresinde görüldü. 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kişinin bulunması için vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.

Görüntüleyen veya hakkında bilgi sahibi olanların yetkililere haber vermesi istenirken, ailenin ve güvenlik güçlerinin arama çalışmalarına destek çağrısı devam ediyor.

BİNGÖL’ÜN SOLHAN İLÇESİNDE YAŞAYAN 85 YAŞINDAKİ ALZAYMIR HASTASINDA 4 GÜNDÜR HABER...

BİNGÖL’ÜN SOLHAN İLÇESİNDE YAŞAYAN 85 YAŞINDAKİ ALZAYMIR HASTASINDA 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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