Solo tırmanışla Akdağ zirvesine: Mehmet Fatih Aktürk'ün 18 kilometrelik parkuru

Solo tırmanışla Akdağ zirvesine ulaşan Mehmet Fatih Aktürk

Yüksek irtifa dağcısı Mehmet Fatih Aktürk, Elazığ'da bulunan ve Türkiye'nin önemli dağcılık rotalarından biri kabul edilen Akdağ'a gerçekleştirdiği solo tırmanışı başarıyla tamamladı. Dağın yüksekliği 2 bin 623 metre olarak kaydediliyor ve bölgede her yıl çok sayıda dağcıyı ağırlıyor.

Tırmanışın ayrıntıları:

Aktürk, tırmanışa Güllüce köyünden başladı. Tek başına yürüdüğü parkurun bir yöndeki uzunluğu 9 kilometre olarak bildirildi. Çıkışını 4 saatte tamamlayan sporcu, inişi ise 2 saatte gerçekleştirerek gidiş-geliş toplam 18 kilometre mesafe katetti. Etkinlik boyunca yaklaşık bin 100 metre irtifa kazanımı yaşandı ve faaliyet toplam 6 saatte tamamlandı.

Hazırlık ve değerlendirme:

Solo tırmanışlar hem fiziksel hem de mental açıdan yoğun hazırlık gerektirir. Aktürk bu zorlu parkuru değerlendirdiği açıklamasında şunları ifade etti: 'Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan kentin en yüksek dağı olan 2 bin 623 yüksekliğindeki Akdağ'a başarılı bir solo tırmanış gerçekleştirdim. Çıkış 4 saat ve iniş 2 saat sürdü. Gidiş geliş 18 kilometre mesafe kat ettim. Yürüyüşün başlangıcı Güllüce köyünden başlanılmış olup bin 100 metre irtifa kat edilerek faaliyet 6 saatte başarıyla tamamlanmıştır.'

Aktürk'ün bu tırmanışı, Akdağ'ın zorlu ama tercih edilen rotalarından birinde gerçekleştirilen kayda değer solo örneklerden biri olarak öne çıktı. Bölge, yüksekliği ve rotalarının sunduğu çeşitlilik nedeniyle dağcılık camiasında biliniyor ve yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

YÜKSEK İRTİFA DAĞCISI MEHMET FATİH AKTÜRK, ELAZIĞ’DA 2 BİN 623 YÜKSEKLİĞİNDEKİ AKDAĞ’A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SOLO TIRMANIŞI BAŞARIYLA TAMAMLADI