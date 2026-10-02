Soma'da İmbat madeninde göçük: 5 işçi hayatını kaybetti

Soma'da İmbat madeninde göçük sonrası arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonuçlandı. Ekipler göçük altında kalan tüm işçilere ulaştı.

kazada hayatını kaybedenler:

Çalışmalar sırasında daha önce cansız bedenine ulaşılan Halit Ersay ile Kerim Ören'in ardından, sabah saatlerine kadar süren aramalarla göçük altında bulunan diğer işçiler Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Kazada 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

valiliğin açıklaması:

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada: "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz"

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MADEN KAZASINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLERİN TAMAMINA ULAŞILDI. KAZADA 2 İŞÇİ YARALANDI 5 İŞÇİ İSE HAYATINI KAYBETTİ.