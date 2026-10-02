Dolar 49,1238 +0,10%
Euro 55,2499 +0,06%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.654,50 +0,26%
EUR/USD 1,1255 +0,09%
Brent Petrol 102,14 -0,17%
--°

Soma'da İmbat madeninde göçük: 5 işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat madeninde bugün meydana gelen göçükte 5 maden işçisi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı; arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 07:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Soma'da İmbat madeninde göçük: 5 işçi hayatını kaybetti

Soma'da İmbat madeninde göçük sonrası arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonuçlandı. Ekipler göçük altında kalan tüm işçilere ulaştı.

kazada hayatını kaybedenler:

Çalışmalar sırasında daha önce cansız bedenine ulaşılan Halit Ersay ile Kerim Ören'in ardından, sabah saatlerine kadar süren aramalarla göçük altında bulunan diğer işçiler Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Kazada 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

valiliğin açıklaması:

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada: "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz"

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MADEN KAZASINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLERİN TAMAMINA...

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MADEN KAZASINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLERİN TAMAMINA ULAŞILDI. KAZADA 2 İŞÇİ YARALANDI 5 İŞÇİ İSE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan bulvarında sağanak trafik düzenini bozdu: 5 araç çarpıştı
images

İnegöl'de elektronik ehliyet sınavında kulağındaki düzeneği fark edilen genç göz...
images

Zonguldak-Ankara kara yolunda otomobil takla attı: iki kişi yaralandı
images

Sürpriz ziyaret panik yarattı: pencereden çıkmaya çalışırken üçüncü kattan düştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan bulvarında sağanak trafik düzenini bozdu: 5 araç çarpıştı

Menteşe'de asırlık çınarlara ev ziyaretinde vefa

Sağlıklı yaşam için adımlar: Muğla'da sağlıkçılar kalplere dikkat çekti

İnegöl'de elektronik ehliyet sınavında kulağındaki düzeneği fark edilen genç gözaltına alındı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı