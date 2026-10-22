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Zonguldak’ta çöken binada yaşamını yitiren Türkan Özhan memleketinde defnedildi

Zonguldak’ta çöken binanın enkazında hayatını kaybeden 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan, Bartın Kurucaşile’de Merkez Ali Ağa Camii’ndeki cenaze sonrası Şeyhler köyü mezarlığına defnedildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Zonguldak’ta çöken binada yaşamını yitiren Türkan Özhan memleketinde defnedildi

Cenaze töreni:

Zonguldak’ta çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan için memleketi Bartın’da tören düzenlendi.

Kurucaşile ilçesindeki Merkez Ali Ağa Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özhan’ın cenazesi, dualarla son yolculuğuna uğurlanarak Şeyhler köyü mezarlığına defnedildi.

Olayın detayları:

Zonguldak’ın Meşrutiyet Mahallesi’nde 3 katlı betonarme binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetmişti.

ZONGULDAK&#039;TA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZI ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN TÜRKAN AKÇAHARMAN ÖZHAN&#039;IN...

ZONGULDAK'TA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZI ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN TÜRKAN AKÇAHARMAN ÖZHAN'IN CENAZESİ, MEMLEKETİ BARTIN'DA DEFNEDİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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