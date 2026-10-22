Zonguldak’ta çöken binada yaşamını yitiren Türkan Özhan memleketinde defnedildi

Cenaze töreni:
Zonguldak’ta çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan için memleketi Bartın’da tören düzenlendi.
Kurucaşile ilçesindeki Merkez Ali Ağa Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özhan’ın cenazesi, dualarla son yolculuğuna uğurlanarak Şeyhler köyü mezarlığına defnedildi.
Olayın detayları:
Zonguldak’ın Meşrutiyet Mahallesi’nde 3 katlı betonarme binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetmişti.
ZONGULDAK'TA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZI ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN TÜRKAN AKÇAHARMAN ÖZHAN'IN CENAZESİ, MEMLEKETİ BARTIN'DA DEFNEDİLDİ.
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