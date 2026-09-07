Son anda duruş: Şavşat-Artvin yolunda hatalı sollama kaza tehlikesi yarattı

Şavşat-Artvin kara yolunda tehlikeli sollama anı

Artvin'de seyir halindeki bir yolcu minibüsünün öndeki aracı sollamak amacıyla karşı şeride geçmesi, karşı yönden gelen otomobille çarpışma riskini beraberinde getirdi. Olay, Şavşat-Artvin kara yolunda gerçekleşti ve yol üzerindeki diğer sürücülerin refleksleri olası bir kazayı engelledi.

Kazanın önlenme anı:

Minibüsün hatalı sollama girişimi sırasında karşı yönden gelen sürücü Zafer Aydınlı, minibüsü fark ederek ani şekilde fren yaptı. Aydınlı'nın zamanında müdahalesiyle araç son anda durdu ve muhtemel çarpışma önlendi. Olay anı, yolda bulunan araçlardan birinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler ve yol güvenliği:

Kayda yansıyan görüntüler, iki yönlü karayollarında yapılan riskli sollamaların ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Videoda, minibüsün şerit ihlali ve ardından gelen ani fren hareketi net biçimde görülüyor; bu tür durumlar hem araç içi yolcuları hem de karşı yöndeki sürücüleri tehlikeye atıyor.

Olayda yaralanma veya maddi hasar bildirilmedi. Görüntüler yol kullanıcıları için uyarıcı nitelikte olup, özellikle sınırlı görüşün veya yoğun trafiğin olduğu noktalarda dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırıyor.

Araç kamerası kayıtları ise olayların aydınlatılmasında ve sorumluluğun belirlenmesinde önemli kanıt niteliği taşıyor; bu nedenle sürücülerin olası tehlikeleri hızla fark edip dikkatli davranmaları hayati önem taşıyor.

ARTVİN’DE HATALI SOLLAMA YAPARAK KARŞI ŞERİDE GEÇEN YOLCU MİNİBÜSÜ, KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞMAKTAN SON ANDA KURTULDU. TEHLİKELİ ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.