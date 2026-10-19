Dolar 49,5362 +0,05%
Euro 55,4908 -0,29%
Bist 11.662,54 -0,50%
Altın Gram 6.691,41 +0,49%
EUR/USD 1,1191 -0,47%
Brent Petrol 107,16 -2,46%
--°

Son anda yapılan Heimlich manevrası Surp Giragos'ta hayat kurtardı

Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi önünde kuruyemiş boğazına kaçan KOAH hastası, çevredekilerin uyguladığı Heimlich manevrasıyla hayata döndü.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Son anda yapılan Heimlich manevrası Surp Giragos'ta hayat kurtardı

Surp Giragos önünde soluk kesen anlar

Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesini gezen bir kişi, dışarı çıkacağı sırada yediği kuruyemişlerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldı. Olayı görenler, şahsın dengesini kaybedip nefes alamadığını fark ederek müdahale etti.

Olayın seyri:

Çevrede bulunanlar tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla müdahale edilen yaşlı şahıs, dakikalar süren uğraşın ardından tıkalı hava yolundan kuruyemişlerin çıkmasıyla yeniden nefes alabildi. Müdahalenin ardından sırtı sıvazlanan ve su içirilen şahıs, bir süre sonra kendine geldi.

Müdahalenin önemi:

Olayda, şahsın KOAH hastası olduğu ve yaşanan kurtarma girişiminin kişinin ikinci kez Heimlich müdahalesiyle sonuçlandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi, kapalı hava yolu tıkanmalarında ilk yardımın önemini bir kez daha gösterdi ve hayat kurtardı.

Yediği kuruyemişler nefes borusuna kaçan şahıs, &quot;Heimlich&quot; manevrasıyla hayata tutundu

Yediği kuruyemişler nefes borusuna kaçan şahıs, "Heimlich" manevrasıyla hayata tutundu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Balıkesirli bisikletliler Ankara'da gençlik programında deneyimlerini paylaştı
images

Muhtarlıkta dönüşüm: muhtarlar dijital çağda güçleniyor
images

Uzmanlar çocuk sağlığında güncel yaklaşımları Düzce'de tartıştı
images

muhtarlar yerel yönetimin temel taşlarını oluşturuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sis bulutları Afyonkarahisar'ı ve Karahisar Kalesi'ni masalsı görüntülere dönüştürdü

Balıkesirli bisikletliler Ankara'da gençlik programında deneyimlerini paylaştı

Rusya medyası Türkiye'nin 'asrın inşa seferberliği'ni hız ve ölçekle övdü

Türk gıda sektörü SIAL Paris'te alıcıların odağında

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor