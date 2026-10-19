Son anda yapılan Heimlich manevrası Surp Giragos'ta hayat kurtardı

Surp Giragos önünde soluk kesen anlar

Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesini gezen bir kişi, dışarı çıkacağı sırada yediği kuruyemişlerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldı. Olayı görenler, şahsın dengesini kaybedip nefes alamadığını fark ederek müdahale etti.

Olayın seyri:

Çevrede bulunanlar tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla müdahale edilen yaşlı şahıs, dakikalar süren uğraşın ardından tıkalı hava yolundan kuruyemişlerin çıkmasıyla yeniden nefes alabildi. Müdahalenin ardından sırtı sıvazlanan ve su içirilen şahıs, bir süre sonra kendine geldi.

Müdahalenin önemi:

Olayda, şahsın KOAH hastası olduğu ve yaşanan kurtarma girişiminin kişinin ikinci kez Heimlich müdahalesiyle sonuçlandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi, kapalı hava yolu tıkanmalarında ilk yardımın önemini bir kez daha gösterdi ve hayat kurtardı.

Yediği kuruyemişler nefes borusuna kaçan şahıs, "Heimlich" manevrasıyla hayata tutundu