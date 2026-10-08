Son veda: Galatasaray'ın en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker toprağa verildi

Son yolculuk

Galatasaray Spor Kulübü'nün en kıdemli üyelerinden Ali Fuat Diriker, ailesi ve kulüp mensuplarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tören ve cenaze namazı:

İlk tören Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlendi. Daha sonra merhum için öğle namazını müteakip Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Katılım ve defin:

Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler ile Ali Fuat Diriker'in ailesi ve yakınları katıldı. Naaş, namazın ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Başsağlığı dilekleri ve törende yapılan uğurlama, kulüp içindeki saygıyı ve Diriker ile özdeşleşen bağlılığı ortaya koydu.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ’NÜN VEFAT EDEN EN KIDEMLİ ÜYESİ ALİ FUAT DİRİKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.