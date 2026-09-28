Sonbahar gecesinde Van Gölü'nde ay ziyafeti

Hasat dolunayı van semalarında görsel şölen sundu

Van'da gece saatlerinde yükselen Hasat Dolunayı, kentin eşsiz coğrafyasıyla birleşerek izleyenleri etkiledi. Ay, özellikle Van Gölü üzerinde belirdiğinde ortaya çıkan ışık ve yansıma, çevrede farklı açılardan izleyenlere unutulmaz görüntüler sundu.

Manzaraların buluştuğu an:

Sonbaharın habercisi olarak kabul edilen dolunay, gökyüzünü aydınlatarak göl kıyısında ve şehir siluetinde sakin ama çarpıcı kareler oluşturdu. Yerel halk ve fotoğraf tutkunları, geceyi değerlendirmek için kıyılara akın etti ve farklı perspektiflerden kareler yakaladı.

Gözle görülen doğa olayı:

Bir süre boyunca Van semalarında gözlenen dolunay, kentin doğal dokusuyla birleşince seyredenlere görsel bir şölen sundu. Hasat Dolunayı, hem geceyi aydınlattı hem de fotoğraf severlere eşsiz fırsatlar sağladı.

VAN'DA SONBAHARIN GELİŞİNİ MÜJDELEYEN "HASAT DOLUNAYI", KENTİN BÜYÜLEYİCİ COĞRAFYASIYLA BİRLEŞEREK İZLEYENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.