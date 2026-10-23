Sonbahar renkleri Gümüşhane vadilerini tabloya çeviriyor

Sonbahar manzarası ve havadan kayıtlar:

Gümüşhane, sonbaharda sarı, kızıl ve yeşilin iç içe geçtiği manzaralarla dikkat çekiyor. Şehrin farklı noktalarında kaydedilen dron görüntüleri, doğanın mevsimle birlikte nasıl katmanlı bir renk paleti oluşturduğunu gösteriyor. Bu kayıtlar özellikle fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Örümcek Ormanları ve doğal dokusu:

Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköydeki Örümcek Ormanları, farklı ağaç türlerinin bir araya gelmesiyle öne çıkıyor. Ladin ve köknar gibi yeşilini koruyan ağaçların arasında beliren sarı ve kızıl yapraklar, ormana zengin bir renk derinliği kazandırıyor. Orman içinden akan dereler ve yakınlardaki Çağlayandibi Şelalesi bölgeye ayrı bir görsel hareketlilik katıyor.

Olucak köyü ve İmera Manastırı:

Merkeze bağlı Olucak köyü ve köydeki İmera Manastırı çevresi de sonbaharın renklerine bürünüyor. Havadan kayıtlarda, 676 yıl önce yapıldığı bilinen tarihi yapı ile çevresindeki ağaçların oluşturduğu kompozisyon birlikte görülüyor. Taş duvarlar ve köy dokusu, mevsimin tonlarıyla birlikte geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarıyor.

Dron görüntülerini kaydeden kişi, Fransa’da yaşayan bir Gümüşhaneli olan Hüseyin Mutlu. Mutlu, her sonbahar memleketine gelerek bu manzaraları fotoğraflıyor ve havaların berrak olmasının renkleri daha belirgin kıldığını vurguluyor. Kayıtlarda ağaçların renklerinin ilerleyen günlerde daha da belirginleşeceği de dikkat çekiyor.

Sonbahar görünümü, hem doğal yaşamı hem de bölgenin tarihi dokusunu bir araya getiriyor. Örümcek Ormanları ve Olucak köyü gibi noktalar, Gümüşhane’ye gelen ziyaretçiler için fotoğraf ve doğa rotalarına eklenmesi önerilen duraklar arasında yer alıyor.

GÜMÜŞHANE'DE SONBAHAR, ÖRÜMCEK ORMANLARI'NIN DEV AĞAÇLARINDAN TARİHİ İMERA MANASTIRI'NIN ÇEVRESİNE UZANAN MANZARALARI RENKLENDİRDİ. SARI, KIZIL VE YEŞİLİN BULUŞTUĞU ORMANLARLA OLUCAK KÖYÜNÜN TARİHİ DOKUSU, DRONE KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.