Sonbaharda çocuklarda ateşe yol açan üç yaygın hastalık

sonbaharda artan enfeksiyonlar ve ateşin önemi

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Ufuk Ertural, sonbaharda çocuklar arasında artış gösteren hastalıklar konusunda uyarılarda bulundu. Mevsime bağlı sıcaklık ve nem değişimleri; okullar, kreşler ve kapalı ortamlarda geçirilen sürelerin uzaması, viral ajanların yayılmasını kolaylaştırır. Bu ortamda ateş, hastalığın erken bir işareti olarak ebeveynlere gerekli önlemleri alma fırsatı verir.

çocuklar neden daha çok etkileniyor:

Bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmamış olan çocuklar, sık sık yakın temas halinde oldukları için enfeksiyonlara daha yatkındır. Mevsimsel virüslere sık maruz kalma, özellikle okul çağındaki çocuklarda hastalık sıklığını artırır. Ebeveynlerin belirtileri takip etmesi ve belirtileri ifade edemeyen küçük çocukları yakından izlemesi önem taşır.

ateş bağışıklık sisteminin yanıtıdır:

Ateş bir hastalık değildir; bağışıklık sisteminin enfeksiyona verdiği yanıttır. Birçok hastalık hafif antremanlar şeklinde geçebilirken, küçük çocuklarda düşmeyen ateş veya eşlik eden ağır semptomlar tehlikeli olabilir. Özellikle bebekler, kronik hastalığı olan çocuklar ve kalıcı semptomları bulunanlar daha dikkatli izlenmelidir.

soğuk algınlığı ve viral solunum yolu enfeksiyonları:

Solunum yolu enfeksiyonları çocukluk çağında en sık görülen hastalıklardır. Virüsler damlacık, kirlenmiş yüzey ve yakın temasla bulaşır. Dinlenme, bol sıvı ve destekleyici bakım çoğunlukla yeterlidir. En belirgin bulgular arasında burun akıntısı, hapşırma, öksürük, hafif ateş, boğaz ağrısı, yorgunluk ve iştah azalması bulunur. Küçük çocuklarda belirtiler net tarif edilemeyebileceği için yakın izlem gerekir.

grip ve grip benzeri enfeksiyonlar:

Grip virüslerinin yol açtığı hastalıklar, özellikle küçük çocuklarda veya altta yatan sağlık sorunu olanlarda komplikasyon riski taşır. Genellikle ateş, titreme, kas ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı ve bitkinlik gözlenir. Uz. Dr. Ufuk Ertural, aşılama ile komplikasyon riskinin azalabileceğini vurgulamaktadır.

mide enfeksiyonları (gastroenterit):

Mevsimsel değişiklikler gastroenterit vakalarının artmasına neden olabilir. Gastroenterit; kusma, ishal, mide ağrısı, iştah azalması ve ateş ile seyreder. En büyük endişe kaynağı dehidratasyondur; kusma ve ishal nedeniyle sıvı kaybı ortaya çıkarsa acil tıbbi değerlendirme gerekir.

ne zaman doktora başvurulmalı:

Gün boyunca inip çıkan ateş, çocuğun normalden daha az hareketli olması, sıvı almayı reddetmesi, nefes almada güçlük veya düşmeyen yüksek ateş görüldüğünde zaman kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Bebekler, kronik hastalığı bulunanlar ve kalıcı semptom gösteren çocuklarda düşük eşik ile tıbbi değerlendirme önerilir.

Uz. Dr. Ufuk Ertural’ın belirttiği gibi, mevsimsel hastalıkları bilmek ve ateş gibi erken işaretleri doğru okumak ebeveynlerin sorumluluğundadır; gerekli önlemler alındığında çoğu vaka destekleyici bakım ile kontrol altına alınır.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN UZ. DR. UFUK ERTURAL, SONBAHARDA ÇOCUKLAR ARASINDA ARTIŞ GÖSTEREN HASTALIKLARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ.