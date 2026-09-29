Sonbaharda grip uyarısı: risk grupları için aşı zamanı

uzmanlardan genel uyarı:

Okulların açılması ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte gribal enfeksiyonlar ve diğer solunum yolu hastalıklarında artış bekleniyor. Uzmanlar, özellikle ekim ayıyla birlikte grip, nezle ve soğuk algınlığı vakalarının daha sıklaşacağını, artışın ocak ve şubat aylarına kadar devam edip sonrasında azalmaya başlayacağını bildiriyor.

Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sonbaharın gelişiyle birlikte grip mevsiminin kapıda olduğuna dikkat çekerek şimdi aşı için en uygun döneme girildiğini vurguluyor. Özlü, enfeksiyonların genellikle okul ortamlarında çocuklar arasında yayıldığını ve buradan yetişkinlere de bulaşabildiğini hatırlatıyor.

aşılama ve öncelikli gruplar:

Prof. Dr. Özlü, grip aşısının koruyuculuğunun 15-20 gün içinde başladığını ve bu etkinliğin yaklaşık 5-6 ay sürdüğünü belirtiyor; bu nedenle aşılamanın ekim ayı gibi erken dönemde yaptırılması, sezonu kapsayacak koruma için uygun görülüyor. Ayrıca RSV gibi diğer koruyucu aşıların da bulunduğu, özellikle risk gruplarına öncelik verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Grip aşısı için önerilenler arasında şunlar yer alıyor: aşı 6 ay ve üzerindeki bebeklere yapılabiliyor; 6 aydan küçük bebeklere aşı önerilmiyor. Sağlıklı olsalar bile 50-65 yaş ve üzerindeki kişilere, kronik akciğer, kalp, şeker ve böbrek hastalığı bulunanlara, kanser hastalarına, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi görenlere ve gebelere aşı tavsiye ediliyor. Ayrıca aşırı kilolu kişiler, sigara kullananlar, huzurevinde kalanlar, sağlık çalışanları ve aspirin kullanan 18 yaş altı bireyler de aşılanması önerilen gruplar arasında sayıldı.

korunma tedbirleri:

Viral enfeksiyonlardan korunma kapsamında temel öneriler arasında hasta kişilerle araya mesafe koymak, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmak, yakın temaslardan (sarılma, kucaklaşma, öpüşme) kaçınmak ve el hijyenine dikkat etmek bulunuyor. Çünkü bu hastalıklar esas olarak solunum yoluyla kişiden kişiye bulaşıyor.

Uzun vadeli korunma için bağışıklığı destekleyici yaşam tarzı önlemleri de önem taşıyor: bol su içmek, düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve yeterli kaliteli uyku bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

bitkisel destekler ve takviyeler:

Prof. Dr. Özlü, bitki çayları ve bazı takviye edici gıdaların dengeli ve uygun şekilde kullanıldığında destek sağlayabileceğini belirtiyor. Özellikle zencefilin çeşitli koruyucu etkileri olduğu, ancak bunun ilaç yerine destekleyici bir takviye olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Takviye kullanımlarında aşırıya kaçılmaması ve gerektiğinde sağlık profesyoneline danışılması öneriliyor.

Özetle: Uzmanlar ekim ayıyla birlikte grip sezonunun başladığını, aşı için en uygun dönemin şu an olduğunu ve risk grubundaki kişilerin özellikle aşılanmasının önem taşıdığını vurguluyor.

MEDİCAL PARK KARADENİZ HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ