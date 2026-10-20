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Sonbaharda sağlıklı gebelik için dört öncelik

Sonbaharda anne adayları yeterli sıvı, dengeli beslenme, enfeksiyonlardan korunma ve düzenli kontrollerle hem kendi hem bebeğin sağlığını korumalı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sonbaharda sağlıklı gebelik için dört öncelik

Op. Dr. Sedat Baylar'ın sonbahar uyarıları

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sedat Baylar, sonbahar mevsiminde gebelik takibinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsim geçişleri günlük alışkanlıkları etkilediğinden anne adaylarının hem kendi sağlıkları hem de bebeğin gelişimi için özen göstermesi önem taşıyor.

Sıvı alımı ve sindirim sağlığı:

Baylar, gebelikte vücudun sıvı ihtiyacının arttığını ve soğuyan havalarda susama hissinin azalabileceğini vurguluyor. Yeterli sıvı tüketimi gündelik fonksiyonları destekler; kabızlık gibi sık rastlanan sorunların önlenmesine yardımcı olur. Anne adaylarına gün içine yayılan, düzenli su alımı öneriliyor; ihtiyaç kişisel sağlık ve gebelik sürecine göre değişir.

Beslenme ve gıda güvenliği:

Dengeli beslenmenin bebeğin büyüme ve gelişimi için hayati olduğunu hatırlatan Baylar, sonbaharda taze sebze ve meyvelerle birlikte protein kaynakları, tam tahıllar ve süt ürünlerinin beslenme planına dahil edilmesini tavsiye ediyor. Çiğ veya az pişmiş hayvansal gıdalardan kaçınılması ve sebze-meyvelerin iyice yıkanması gerektiğini belirtiyor. Vitamin ve mineral takviyeleri yalnızca hekim önerisiyle alınmalı.

Enfeksiyonlara karşı korunma ve aşılar:

Sonbahar ve kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülebileceği için Baylar, el hijyenine dikkat edilmesini, kapalı mekanların düzenli havalandırılmasını ve hasta kişilerle teması sınırlandırmayı öneriyor. Gebelikte ateş, nefes darlığı veya belirgin enfeksiyon belirtileri görüldüğünde sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Grip aşısı gibi gebelikte uygulanabilen aşılar konusunda kadın hastalıkları ve doğum uzmanından bilgi alınması önem taşıyor.

Düzenli gebelik kontrollerinin önemi:

Op. Dr. Baylar, anne ve bebeğin durumunun izlenmesi için planlanan kontrollerin aksatılmaması gerektiğini söylüyor. Bu muayenelerde bebeğin gelişimi takip edilir, anne adayının genel sağlık durumu değerlendirilir ve gerekli tetkikler planlanır. Kendinizi iyi hissetseniz bile kontrol takviminizi sürdürün; vajinal kanama, su gelmesi, şiddetli karın ağrısı veya bebeğin hareketlerinde belirgin azalma gibi durumlarda gecikmeden tıbbi yardım alınmalıdır.

Baylar son olarak her gebeliğin kendine özgü olduğunu ve sağlık uygulamalarının kişisel ihtiyaçlara göre hekimle birlikte planlanması gerektiğini vurguluyor. Sonbahar döneminde dengeli beslenme, yeterli sıvı, enfeksiyonlardan korunma ve düzenli doktor kontrolleri dikkat edilmesi gereken başlıca önceliklerdir.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. SEDAT BAYLAR

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. SEDAT BAYLAR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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