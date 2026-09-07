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Sonbaharın vazgeçilmezleri: kasımpatı ve sıklamen balkonları renklendiriyor

Havaların serinlemesiyle kasımpatı ve sıklamen talebi arttı; canlı sarı, yanık turuncu ve kızıl tonları bahçe ve balkonlara sıcaklık katıyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 08:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharın vazgeçilmezleri: kasımpatı ve sıklamen balkonları renklendiriyor

Eylül ayının çiçek tercihleri

Sonbaharın serin yüzüyle birlikte bahçe ve balkonlarda canlılık arayanların tercihi kasımpatı ve sıklamen oluyor. Eylül ayında bu iki türün ilgiyi artırdığı, soğuyan havanın bitki seçimlerini yönlendirdiği görülüyor.

renklerin ısıttığı dış mekânlar:

Kızılın iç ısıtan dokusu, yanık turuncunun derinliği ve parlak sarıların enerjisi bahçelere hareket katıyor. Bu tonlar sonbaharın soluk paletine karşı belirgin bir kontrast oluşturarak görsel bir şölen sunuyor.

kullanım ve estetik etkiler:

Bahçe, balkon ve pencere önlerinde aralıklı gruplar halinde kullanılan bitkiler mekanlara sıcaklık ve canlılık kazandırıyor. Hem tek başına hem de birlikte değerlendirildiğinde kasımpatı ve sıklamen hem görsel hem de kokusal açıdan çevreyi güzelleştiriyor.

Vatandaşların sonbaharda bu türlere yönelmesi, soğuyan havaya karşı iç mekanlar ve dış alanlar için doğal bir renk çözümü sunuyor.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇİÇEKLER KASIMPATI VE SIKLAMEN OLUYOR

EYLÜL AYINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇİÇEKLER KASIMPATI VE SIKLAMEN OLUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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