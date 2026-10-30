Soruşturma genişliyor: Sarıgül ailesiyle bağlantılı 11 kişi için gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "kara para aklama" iddialarına ilişkin soruşturmada bugün 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, kararı takiben 10 kişinin yakalandığı; hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım’ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler:

Soruşturma kapsamında bu sabah yakalanan kişiler arasında Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan yer aldı. İsimler adli süreçteki sorgulamalarda ve soruşturma kayıtlarında takip edilecek.

Soruşturmanın seyri ve adli süreç:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, daha önce gözaltına alınan 8 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği belirtildi. Gözaltı ve sevk işlemleri tamamlandıkça, adli makamların soruşturmayı derinleştirmek için ek adımlar atması öngörülüyor. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda soruşturmanın kapsamı ve yürütülen işlemlerle ilgili bilgiler adli süreç nedeniyle sınırlı kalabileceği ifade edildi.

Bu gelişme, soruşturmanın genişlediğine işaret ederken, adli işlemler ve olası ifadeler soruşturmanın sonraki safhasını belirleyecek. Resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar takip edilecek.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı