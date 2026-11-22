Sosyal medya düğün geleneğini yeniden yazıyor: gelin arabalarında viral sözler yükselişte

Osmaniye'de gelin arabalarının arka camlarına yazılan ifadeler, eskiden tercih edilen romantik ve duygusal sözlerin yerini sosyal medyada viral olan ifadelere bıraktı. Bu değişim, düğün geleneklerinin küçük ama görünür bir alanında göze çarpıyor.

gelenekten trende geçiş:

Düğünlerin vazgeçilmezi olan gelin arabalarının arka cam yazıları, sosyal medyanın etkisiyle farklılaştı. Eskiden romantik ve duygusal sözler veya Anamın ilk gelini gibi aileye dair esprili ifadeler yaygındı. Bugün ise çiftler, internette popülerlik kazanmış ifadeleri tercih ederek törene güncel bir dokunuş katmayı seçiyor.

çiftlerin tercihleri ve çiçekçinin gözlemi:

27 yaşındaki Hasan Güneş, Osmaniye'de 10 yıldır çiçekçilik ve gelin arabası süsleme işiyle uğraştığını belirtiyor. Güneş, "Eskiden gelin arabalarının arkasına romantik, duygusal yazılar ya da 'Anamın ilk gelini' gibi sözler yazardık. Şimdi ise sosyal medyada ne viral olduysa o sözleri yazıyoruz" diyerek değişimin kaynağını sosyal medya akımlarına bağlıyor.

Güneş, son dönemde özellikle Lü lü lü ve Duktur yok mu duktur, adam evleniyor gibi ifadelerin rağbet gördüğünü aktarıyor. Çiftlerin bu tür ifadeleri seçmesinin nedenini, hem davetlilerin dikkatini çekmesi hem de sosyal medyada paylaşılması halinde daha fazla etkileşim sağlamasıyla açıklıyor.

görünür kültürde küçük ama etkili değişim:

Arka cam yazıları, düğün fotoğraflarında ve videolarında kolayca görünür olduğundan, trendlerin hızla yayılmasına uygun bir mecra haline geldi. Bu durum, geleneklerin tamamen kaybolduğunu değil, yeni iletişim alışkanlıkları ve mizah anlayışlarıyla harmanlandığını gösteriyor. Çiftler için öncelik artık kişisel duygudan çok güncel ve dikkat çekici bir ifadenin sergilenmesi oluyor.

Sonuç olarak Osmaniye örneği, küçük bir düğün detayı üzerinden sosyal medyanın kültürel etkisini gözler önüne seriyor. Geleneğin biçimi değişse de amacı —düğünlere renk katmak ve anıları ölümsüzleştirmek— korunuyor.

OSMANİYE’DE GELİN ARABALARINDA ROMANTİK SÖZLERİN YERİNİ VİRAL AKIMLAR ALDI