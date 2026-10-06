Sosyal medya odaklı operasyon: İstanbul'da El-Kaide ve DEAŞ bağlantılı 14 gözaltı

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri, sosyal medya hesapları üzerinden El-Kaide ve DEAŞ lehine övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen kişilere yönelik ortak operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar, şüphelilerin örgütlerle iltisaklı çatışma bölgeleriyle bağı olabileceği ve ülkeye yönelik hedef alan eylemlere zemin hazırlayabileceği değerlendirmesiyle yürütüldü.

Operasyonun kapsamı:

Emniyet birimleri, soruşturmayı "Terörizmin Finansmanı" suçu çerçevesinde genişleterek sosyal medya paylaşımlarının içerik ve bağlantılarını inceledi. Çalışmalar sonucu, örgütleri övücü nitelikte paylaşımlar yapan hesaplarla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve bu materyaller üzerinde kriminal inceleme devam ediyor.

Yakalananlar ve soruşturmanın durumu:

Toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Yetkililer, yürütülen tahkikatın çok yönlü ve kapsamlı şekilde sürdüğünü; elde edilen dijital delillerin analizinin soruşturmanın bir sonraki aşamasını şekillendireceğini belirtti.

Emniyetin açıklamasına göre, sosyal medya üzerinden yapılan övgü ve bağlantı tanımları, olası eylemleri önlemeye yönelik kritik deliller sağlıyor; bu nedenle soruşturma süreçleri titizlikle yürütülüyor.

İstanbul’da El-Kaide ve DEAŞ’a operasyon: 14 gözaltı