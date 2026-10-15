Dolar 49,4118 +0,07%
Euro 55,5214 +0,50%
Bist 12.014,64 -0,86%
Altın Gram 6.647,92 +1,87%
EUR/USD 1,1215 +0,52%
Brent Petrol 104,92 -1,07%
--°

Sosyal medyada yatırım tuzağı: Alanya'da 3,3 milyon TL dolandırıcılık soruşturması

Alanya'da sosyal medyada yatırım vaadiyle 3,3 milyon TL dolandırıldı. Jandarma 6 şüpheliyi yakaladı; 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sosyal medyada yatırım tuzağı: Alanya'da 3,3 milyon TL dolandırıcılık soruşturması

Sosyal medyada yatırım tuzağı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medya üzerinden yayılan bir yatırım ilanı, bir kişinin toplam 3 milyon 300 bin TL göndermesiyle sonuçlanan nitelikli dolandırıcılık olayına dönüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı.

Olayın seyri:

Soruşturmaya göre, Alanya’da ikamet eden Y.A., sosyal medya platformunda yüksek kazanç vaadiyle yayınlanan bir yatırım ilanını gördü ve ilanda yer alan GSM numarası üzerinden iletişime geçti. Y.A.’nın, aktarılan talimat doğrultusunda farklı banka hesaplarına toplam 3 milyon 300 bin TL gönderdiği ve bu şekilde dolandırıldığı tespit edildi.

Operasyon ve sonuçları:

Olayla bağlantılı şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE VERİLEN YATIRIM İLANI...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE VERİLEN YATIRIM İLANI ARACILIĞIYLA 3 MİLYON 300 BİN TL DOLANDIRICILIK YAPILDIĞI BELİRLENDİ. OLAYLA İLGİLİ DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANIRKEN, 4’Ü ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa seferberlikte: 839 personel ve 285 araç 14-15 ekimde görevde
images

Zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü, mahallelerde tahliye ve önlem a...
images

Müttefik istihbarat operasyonunda Reyhanlı saldırısının firari ismi Mihraç Ural...
images

Voronezh'de Borisoglebsk üssünde hava gücünü hedef alan saldırı: 6 Su-34M vuruld...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ çarşısında esnaf talepleri doğrultusunda teslim süreci yeniden düzenleniyor

Milli Güvenlik Kurulu kararıyla terörsüz sürecin ilanı bu yıl bekleniyor

Bartın'da budama atıkları kâğıt ve lignin üretimine kaynak olacak

Barü'lü genç halterciler Durres'te beş madalyayla Avrupa'dan döndü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor