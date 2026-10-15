Sosyal medyada yatırım tuzağı: Alanya'da 3,3 milyon TL dolandırıcılık soruşturması

Sosyal medyada yatırım tuzağı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medya üzerinden yayılan bir yatırım ilanı, bir kişinin toplam 3 milyon 300 bin TL göndermesiyle sonuçlanan nitelikli dolandırıcılık olayına dönüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı.

Olayın seyri:

Soruşturmaya göre, Alanya’da ikamet eden Y.A., sosyal medya platformunda yüksek kazanç vaadiyle yayınlanan bir yatırım ilanını gördü ve ilanda yer alan GSM numarası üzerinden iletişime geçti. Y.A.’nın, aktarılan talimat doğrultusunda farklı banka hesaplarına toplam 3 milyon 300 bin TL gönderdiği ve bu şekilde dolandırıldığı tespit edildi.

Operasyon ve sonuçları:

Olayla bağlantılı şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE VERİLEN YATIRIM İLANI ARACILIĞIYLA 3 MİLYON 300 BİN TL DOLANDIRICILIK YAPILDIĞI BELİRLENDİ. OLAYLA İLGİLİ DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANIRKEN, 4’Ü ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.