SPK denetimleri odağında: eski başkan için soruşturma izni istendi

SPK denetimleri ve izne ilişkin gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttüğü fon soruşturması kapsamında İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni talep etti. Başsavcılığın talebinde, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğine dair "açık ve yeterli emareler" bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Talep yazısında, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde manipülatif eylemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği yönündeki ihbar ve araştırmalar ile ilgili çeşitli soruşturmaların sürdüğü vurgulandı. Bu çerçevede işlem gören hisseler ile TEFAS kapsamındaki açık ve kapalı fonlara ilişkin incelemeler yapıldığı, fonlar ile hisselerin entegreli hareketlerinin detaylı şekilde incelendiği ifade edildi.

Başsavcılık, söz konusu eylemlerin Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama ve Piyasa Dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

SPK raporları ve adı geçen fonlar:

Yazıda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2024 yılından 2026 yılının Eylül ayına kadar Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif eylemler gerçekleştirildiğine dair raporların düzenlenip Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. İnceleme sürecinde Tera Portföyü Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonların yer aldığı ve yatırımcı mağduriyeti iddialarının değerlendirildiği aktarıldı.

İzin talebinin gerekçesi ve süreç:

Başsavcılık, hakkında ön inceleme yapılması istenen Gönül hakkında gerekli soruşturmanın yürütülebilmesi ve konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla soruşturma izni verilmesini talep etti. İzin talebi, ilgili bulguların derinlemesine araştırılmasına olanak sağlayacak bir adım olarak sunuldu ve iznin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

Gelişme, sermaye piyasalarında denetim, fon gözetimi ve yatırımcı korunması konularını yeniden gündeme taşıdı. Sürecin ilerleyişi ve bakanlık kanalıyla verilecek karar, soruşturmanın kapsamı ve muhtemel hukuki sonuçlar açısından belirleyici olacak.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talep edildi