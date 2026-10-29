Spor sahasından atlarken karnına tel saplanan 13 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

İnegöl'de spor sahasında karnına tel saplanan çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sitenin spor sahasında meydana gelen kazada 13 yaşındaki Ahmad A. karnına tel saplanması sonucu yaralandı. Olay, Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Ahmad A. spor sahasının duvarından atlamak istediği sırada duvardaki demir koruma teline takıldı. Telin çocuğun karnına saplanması üzerine çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri de bölgedeki incelemelerini yaparak soruşturma başlattı.

Olay, spor alanlarındaki korunma elemanlarının çocuklar için oluşturabileceği risklere işaret ediyor. Kazanın nedenleri ve benzer durumların önüne geçilmesi amacıyla yetkililerin ve site yöneticilerinin gerekli önlemleri değerlendirileceği belirtildi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, DUVARDAN ATLAMAYA ÇALIŞAN 13 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI.