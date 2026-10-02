Spor ve sosyal hayatı birlikte kucaklayan yalılar: Neva Yalı ve Riva Yalı

Pilates buluşması:

Rönesans Gayrimenkul Grubu bünyesindeki REV imzalı Neva Yalı ve Riva Yalı, İzmir'in yeni kıyısında düzenlenen özel bir pilates etkinliğiyle bölgeye sosyal bir hareket getirdi. Etkinlikte pilates eğitmeni Simge Sam Kurşun eşliğinde bir araya gelen katılımcılar, deniz kenarında spor ile sosyalleşmeyi aynı anda deneyimledi.

Gün boyunca gerçekleştirilen seans, hem fiziksel aktiviteye hem de komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye odaklandı. Organizasyona katılan konuklar, kentin ritminden uzaklaşıp açık havada hareket etmenin keyfini yaşadı.

Katılımcı profili ve deneyim:

Etkinlikte bir araya gelen 50 kadın katılımcı, programın hem spor hem de sosyal ağ kurma yönünü ön plana çıkardığını belirtti. Pilates seansları, farklı seviyelere hitap edecek biçimde düzenlendi ve deniz manzarası etkinliğe ayrı bir atmosfer kazandırdı.

Bu tür deneyim odaklı buluşmalar, projelerin sadece konut sunmadığını; yaşam biçimini, komşuluk ilişkilerini ve sosyal etkinlikleri de kapsadığını göstermeye devam ediyor.

Projelerin kapsamı ve bölgesel etkisi:

Neva Yalı ve Riva Yalı, konut, ofis, otel, gastronomi, kültür-sanat ve sosyal yaşam fonksiyonlarını aynı lokasyonda toplayarak İzmir'in kıyı hattında yeni bir çekim merkezi oluşturmayı hedefliyor. Voleybol ve pilates gibi etkinliklerle başlayan programlar, projelerin çok yönlü yapısını ve farklı ilgi alanlarına hitap eden sosyal atmosferini öne çıkarıyor.

Tamamlanan konutlar, deniz manzaralı ofisler ve çeşitli sosyal alanlarla birlikte Neva Yalı, bölgenin günlük yaşamına etkinliklerle hareket kazandırmayı amaçlıyor. Bu dönüşüm, REV’in Riva Yalı ile süren yatırımlarıyla birlikte İzmir'in yeni kıyı hattının "yaşanan, çalışılan, konaklanan ve sosyalleşilen" bir merkez haline gelmesini hedefliyor.

RÖNESANS GAYRİMENKUL GRUBU BÜNYESİNDE REV İMZASIYLA HAYATA GEÇİRİLEN NEVA YALI VE RİVA YALI, SİMGE SAM KURŞUN EŞLİĞİNDE DÜZENLENEN ÖZEL PİLATES ETKİNLİĞİNDE İYİ YAŞAM ANLAYIŞINI SOSYAL BİR DENEYİME DÖNÜŞTÜRDÜ.