Sporun birleştirici gücü: Cudi'de roket sesleri yerini raket seslerine bıraktı

Sporun birleştirici gücü sahada gösteriliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Zonguldak programı çerçevesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, terörsüz Türkiye sürecinde sporun oynadığı rolü anlattı. Dedeman Otel'de gazetecilerle bir araya gelen Bak, çatışma ortamlarının yerini spor faaliyetlerine bırakmasının hem gençler hem de toplum için umut verici olduğunu vurguladı.

Saha çalışmaları ve gençlere dokunuş:

Bakan Bak, teşkilatlarla birlikte ülke genelinde sahada olduklarını, vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirtti. 40-45 yıllık terör sorununun geride bırakılmasının önemine dikkat çeken Bak, bu dönüşümün kalıcı olabilmesi için gençlerin sürece aktif katılımının şart olduğunu söyledi. Konuşmasında çarpıcı bir benzetmeye de yer verdi: "Daha önce Cudi Dağı’nda roket sesleri varken şimdi raket sesleri var. Yani orada spor aktiviteleri var."

Bakan, Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır ve Van başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen spor faaliyetlerinin gençlerin kaynaşmasına katkı sağladığını, bu sayede toplumsal bağların güçlendiğini ifade etti. Sporun, dijital bağımlılık ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmada etkin bir araç olduğunun altını çizdi.

Altyapı yatırımları ve uluslararası hedefler:

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora verdiği destekle uluslararası organizasyonların Türkiye'ye çekildiğini belirtti. Buna göre Formula 1 yarışlarının 2027'den itibaren beş yıl süreyle Türkiye'de gerçekleştirileceğini ve bunun spor turizmi açısından stratejik bir adım olduğunu söyledi. Ayrıca 2027'de İstanbul'da Avrupa Oyunları'nın yapılacağını ve ülkenin büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparak sporun yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Bakan, milli takımlar ve sporcuların uluslararası arenadaki başarılarına da değindi. Filenin Sultanları'nın yakın zamanda ikinci kez Avrupa şampiyonu oluşu, Dünya Milletler Ligi zaferi ve basketbol takımlarının 2025 Avrupa ikinciliği gibi başarıların, sporun toplumsal moralini yükselttiğini belirtti. Güreş, tekvando, masa tenisi ve diğer branşlardaki sporcuların da bayrağı dalgalandırmak için mücadele ettiğini vurguladı.

Yerel düzeyde amatör spor kulüplerine desteğin süreceğini söyleyen Bak, Zonguldak ve ilçelerinde spor altyapısını güçlendirecek yatırımların devam edeceğini açıkladı. Zonguldakspor başta olmak üzere kentteki takımlar için saha ve tesis projelerinin planlandığını; hedefin hem sporcu gelişimine hem de seyirci deneyimine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Zonguldak'a planlanan stadyumun, yaklaşık 8-10 bin kişilik kapasiteyle şehre nitelikli bir mekan kazandıracağı ifade edildi.

Öğrenci barınmasına yönelik yatırımlardan da bahseden Bak, Ereğli'de bin 150 kapasiteli bir öğrenci yurdunun tamamlandığını, kampüs içindeki yeni yurdun inşaatının sürdüğünü ve bunun 2027-2028 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bu adımların gençlerin eğitim ve sosyal imkânlarını artıracağını vurguladı.

Bakan ayrıca, program sırasında farklı partilerden katılımcılara rozet takdim ederek buluşmanın kapsayıcı bir nitelik taşıdığını gösterdi. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla temasların süreceğini ve gelen talepler ile sorunların dinleneceğini sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, Bakan Osman Aşkın Bak'ın Zonguldak açıklamaları, terörsüz Türkiye vizyonunda sporun merkezî bir araç olarak görüldüğünü ortaya koydu. Hem saha projeleri hem de büyük organizasyonlar üzerinden yürütülen politikalar, gençlerin toplumsal hayata katılımını artırma ve bölgesel dönüşümü destekleme amacını taşıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE DİKKATİ ÇEKEREK, "DAHA ÖNCE CUDİ DAĞI'NDA ROKET SESLERİ VARKEN ŞİMDİ RAKET SESLERİ VAR. YANİ ORADA SPOR AKTİVİTELERİ VAR" DEDİ.