Sekmen'den gençlere iş hayatına sağlam adımlarla girin çağrısı

Sekmen’den gençlere kariyer tavsiyeleri

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Genç Finansçılar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen İş Dünyası-Öğrenci-Katılım Bankacılığı Sektör Buluşmaları zirvesinde gençlerle bir araya geldi. Zirvede gençlere ve mühendis adaylarına yönelik tavsiyelerde bulunan Sekmen, finans sektörünün ve katılım bankacılığının önemine dikkat çekti.

Finans sektörü ve ülke vizyonu:

Başkan Sekmen, ülkenin son yıllarda finans sektörünün geliştirilmesi, yatırım imkanlarının çeşitlendirilmesi ve katılım finans sisteminin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını belirtti. "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu" doğrultusunda üretim ve yatırım odaklı büyümenin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Sekmen, bu hedeflerin ülkenin finansal kapasitesini ve uluslararası alandaki konumunu güçlendireceğini söyledi.

Gençlere pratik öneriler:

Sekmen, gençlerin sadece teorik bilgiye dayanarak mesleki başarıya ulaşamayacağını; bilginin tecrübeyle birleşmesi gerektiğini ifade etti. Zirvenin en değerli yanının gençlerin doğrudan sektör temsilcileriyle bir araya gelmesi olduğunu söyleyen Sekmen, gençlerin insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve finans sektöründeki yetkililerden doğrudan bilgi edinme fırsatı bulacağını belirtti.

Konuşmasında, sektör ile üniversite arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin Erzurum’un ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade eden Sekmen, "İş bilenin, kılıç kuşananın" sözünü hatırlatarak işlerin ehline verilmesinin, bilgi ve tecrübenin doğru değerlendirilmesinin ve emeğin karşılığını bulmasının çalışma anlayışlarının temel ilkeleri arasında olduğunu söyledi.

Gençlerin heyecanı ile sektörün tecrübesinin buluşmasının önemine işaret eden Sekmen, yıllarını finans sektörüne vermiş yöneticiler ile meslek hayatına hazırlanmakta olan gençlerin bir arada olmasının yaratacağı fırsatlardan faydalanılmasını arzu etti. Katılımcıların, sektördeki gelişmeleri ve kariyer imkanlarını alanında uzmanlardan dinleme imkânı bulmasının, gençlerin mesleki yönelimlerini şekillendireceğini belirtti.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Sekmen, özellikle organizasyon için Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür etti ve benzer buluşmaların devam etmesini diledi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ VE GENÇ FİNANSÇILAR DERNEĞİ’NİN İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN İŞ DÜNYASI-ÖĞRENCİ-KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖR BULUŞMALARI ZİRVESİNE KATILDI. BAŞKAN SEKMEN, İŞ HAYATINA ATILACAK OLAN GENÇLER VE MÜHENDİSLERE ÖNEMLİ TAVSİYELERDE BULUNDU.