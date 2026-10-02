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Stadyumda 200 bin TL'lik zarar: deplasman tribününde onarım başladı

Eskişehirspor-Balıkesirspor maçının ardından deplasman tribününde oluşan tahribat onarılıyor; tuvalet, korkuluk ve petek hasarıyla toplam zarar 200 bin TL.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Stadyumda 200 bin TL'lik zarar: deplasman tribününde onarım başladı

Tribünde yoğun onarım çalışması

Geçtiğimiz Pazar günü Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumunda oynanan ve ev sahibi Eskişehirspor'un 7-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma sonrası, deplasman tribününde meydana gelen tahribatın onarımına başlandı. Tribünde kırılan korkuluklar, camlar ve sabunlukların yanı sıra tuvalet bölümlerinde ve kalorifer sisteminde ağır hasar tespit edildi.

Maç sonrası tahribat:

Görüntülere göre misafir seyircilerin neden olduğu yıkımda ara bölmeler, pisuvarlar ve kalorifer petekleri kullanılamaz hale getirildi. Petek borularının kırılması sonucu tesisin bazı bölümleri su altında kaldı; bu durum onarımın kapsamını genişletti. Tribünde ayrıca çöplerin gelişi güzel atıldığı, çöp kovaları ve peçeteliklerin kırıldığı görüldü.

Olayın saha dışı etkisinin tespitiyle yapılan ilk hesaplamada son maçta oluşan hasarın 100 bin TL civarında olduğu, toplam zararın ise yaklaşık 200 bin TL olarak değerlendirildi.

Tamirat süreci ve yasal adımlar:

Stadyum tamircisi Adem Opus, zararın sürekli tekrarlandığına dikkat çekerek yaptığı açıklamada, kırılan parçaları kendisinin tamir etmeye çalıştığını ve tesislerin devlet malı olduğunu vurguladı. Opus, "Burada radyatör peteğimize komple zarar verip suların boşalmasına ve kalorifer sisteminin çalışmamasına neden oluyorlar. Kalorifer suyu simsiyah bir şekilde burayı basmış durumda" sözleriyle hasarın boyutunu anlattı.

Opus, daha önce benzer tahribatların yaşandığını, kırılan parçalar için fayansçı ve tesisatçının devreye gireceğini, peteğin tamiri ve eksik parçaların yenilenmesi gerektiğini belirtti ve tamirat maliyetinin en az 100 bin TL olduğunu ifade etti.

Olayın ardından hazırlanan tutanakların ilgili kulüplere iletildiği ve masrafların yasal süreç kapsamında karşı kulüplerden tahsil edileceği belirtildi. Yetkililer onarımın öncelikle kullanım güvenliğini sağlayacak şekilde yürütüleceğini, ardından kalıcı tamir ve yenileme çalışmalarının yapılacağını açıkladı.

ESKİŞEHİR’DE 7-1’LİK SKORLA BİTEN ESKİŞEHİRSPOR-BALIKESİRSPOR KARŞILAŞMASI SONRASI DEPLASMAN...

ESKİŞEHİR’DE 7-1’LİK SKORLA BİTEN ESKİŞEHİRSPOR-BALIKESİRSPOR KARŞILAŞMASI SONRASI DEPLASMAN TRİBÜNÜNDEKİ TUVALET VE KALORİFER PETEKLERİNİN TARAFTARLARCA KIRMASIYLA OLUŞAN TOPLAM ZARAR YAKLAŞIK 200 BİN TL OLARAK HESAPLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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