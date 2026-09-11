STSO’da son meclis toplantısı yapıldı, seçim 22 kasım 2026'da

stso eylül ayı meclis toplantısı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Eylül ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, yaklaşan başkanlık seçimi öncesi son olağan meclis oturumu olarak yapıldı ve hem değerlendirme hem de kapanış konuşmalarına sahne oldu.

seçim tarihi ve başkanın açıklaması:

STSO Başkanı Zeki Özdemir verimli geçen dönemi özetleyerek seçim tarihini açıkladı. Özdemir, "Tek hedefimiz Sivas. Sivas’ın ekonomisi, ticareti ve sosyal yapısına koyabileceğimiz katkılardı. Bu hedefler üzerinde bir dönem geçirdik. Hiç kimseden bir olumsuzluk olmadan, bir birimize yapıcı eleştirilerde bulunarak, birbirimize yol göstererek bir dönem geçirdik. Seçimle ilgili bana aday mısınız? diye soru sorduklarında, şunu söylüyorum. Mevcut başkanlar aday olmazlar, görevlerini devam ettirme isteği ve arzusu içerisinde olurlar. Ben de önümüzdeki seçim dönemi bu görevi yerine getirmeyi talep ettim. Görevimize devam etme durumundayız ve bunun için adayız. Seçim tarihimizi herkes merak ediyor. Mustafa Eken başkanla istişare ederek, 22 Kasım 2026 Pazar gününü seçim tarihi olarak ilan ediyoruz" dedi. Böylece seçimin 22 Kasım 2026 Pazar günü yapılacağı resmen duyurulmuş oldu.

adayların birlik vurgusu ve plaket töreni:

Güven tazelemek isteyen mevcut başkan Zeki Özdemir ile aday olduğunu açıklayan Mustafa Eken son meclis konuşmalarını yaptı; her iki isim de birlik, saygı ve yapıcı yaklaşımlar üzerinde durdu. Eken, "Birlik ve beraberlik içinde bir 4 sene geçirdiysek, seçimden sonra da seçimin kazananı kim olursa olsun dostluğu, birliğin, beraberliğin kazanacağına inancım tamdır. Bu seçimlerde de birbirimize saygılı davranarak bir seçim süreci yaşayacağız. Bu dört yıl boyunca Zeki bey ve ekibi nasıl emanete sahip çıktılarsa bundan sonra gelecek yönetim de aynı şekilde sahip çıkacaktır. Bu yıl seçimi kazanalım veya kazanmayalım hepinizin emrinde olduğumuzu, tüm Sivas’ın emrinde olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından meclis üyelerine plaket ve ödüller takdim edildi. Ödül töreninde plaketler Meclis Başkanı Osman Yıldırım ve STSO Başkanı Zeki Özdemir tarafından verildi; verilen birlik ve beraberlik mesajları katılımcılardan alkış aldı. Toplantı, seçim sürecine hazırlık ve dayanışma vurgusuyla sona erdi.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASINDA (STSO) SEÇİM ÖNCESİ SON MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. STSO BÜNYESİNDE HİZMET VEREN MECLİS ÜYELERİNE PLAKET VE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLİRKEN, KASIM AYINDA YAPILACAK OLAN SEÇİMİN İSE GÜNÜ NETLEŞTİ.