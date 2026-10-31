Su birikintisini yavaş geçen araç zincirleme kazayı başlattı

kaza ve yer bilgisi:

Hatay’ın Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi Reyhanlı yolu üzerinde yağış sonrası oluşan su birikintisini yavaş geçmek isteyen bir otomobilin fren yapmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar görürken, sürücüler hafif şekilde yaralandı.

kazanın gelişimi ve görüntüler:

Seyir halindeki ilk otomobil, yolda biriken suyu yavaşça geçmek için frene basınca arkasından gelen başka bir otomobil ilk araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle olay yerine karışan motosiklet sürücüsü yere savruldu. Çarpışma anı ile motosiklet sürücüsünün savrulma anı güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde zincirleme etki ve araçlardaki hasar görülüyor.

trafikte alınması gereken önlemler:

Benzer durumlarda ani frenlemeler zincirleme çarpışmalara yol açabiliyor. Sürücüler yağışlı havalarda takip mesafesini artırmalı, su birikintilerini mümkünse düşük hızda ve kontrollü şekilde geçmeli, arkadan gelen araçların reaksiyon sürelerini hesaba katmalıdır. Kazada yaralananların durumu hafif olup, görüntüler olayın nasıl geliştiğine dair önemli kanıt sağlıyor.

HATAY’DA YAĞIŞ NEDENİYLE OLUŞAN SU BİRİKİNTİSİNDEN YAVAŞ GEÇMEK İSTEYEN OTOMOBİLİN FREN YAPMASI SONUCU MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 OTOMOBİL VE 1 MOTOSİKLET ZARAR GÖRDÜ, SÜRÜCÜLER HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.