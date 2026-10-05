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Şuhut'un kadın emeği GastroAfyon'da sahne aldı: keşkeğinden patatese

Şuhut Belediyesi ve Şuhut Kadın Kooperatifi, 8. Uluslararası GastroAfyon'da tescilli keşkeği ve meşhur patatesi tanıtarak kadın emeğini öne çıkardı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Şuhut'un kadın emeği GastroAfyon'da sahne aldı: keşkeğinden patatese

Şuhut'un lezzetleri GastroAfyon fuarında tanıtıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinin tescilli keşkeği ve meşhur patatesi, 8. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında ziyaretçilere sunuldu. Etkinlikte Şuhut Belediyesi ile Şuhut Kadın Kooperatifi iş birliğinde açılan stant, ilçenin geleneksel mutfak kültürünü ve yerel ürünlerini tanıtmak için hazırlandı.

stantta sunulan ürünler:

Stantta, ilçeye özgü tariflerle hazırlanan tescilli Şuhut keşkeği ile tarımsal üretimde önemli yer tutan Şuhut patatesi öne çıktı. Geleneksel yöntemlerle pişirilen keşkek, festival ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü ve lezzetiyle dikkat çekti. Şuhut stantı, yöresel tatları deneyimlemeye gelen konuklar için hem tanıtım hem de tatma fırsatı sundu.

kadın emeği ve tanıtım hedefleri:

Standı organize eden Şuhut Kadın Kooperatifi ve Şuhut Kadın Kültür Evi, etkinlikte kadın emeğini ve yerel üretimi ön plana çıkardı. Türkiye'nin 81 ilinden 963 yöresel lezzetin buluştuğu festivalde ilçenin temsil edilmesi, Şuhut'un gastronomi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor. Ayrıca festival alanında kurulan stantta 3 gün boyunca yaklaşık 5 bin kişilik ücretsiz keşkek dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Şuhut'un geleneksel ürünlerinin GastroAfyon gibi uluslararası platformlarda tanıtılması, hem yerel ekonomiye hem de kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Organizasyon yetkilileri, benzer tanıtım faaliyetlerinin ilçenin gastronomi kimliğini güçlendireceğini vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNİN TESCİLLİ KEŞKEĞİ VE MEŞHUR PATATESİ, 8. ULUSLARARASI GASTROAFYON...

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNİN TESCİLLİ KEŞKEĞİ VE MEŞHUR PATATESİ, 8. ULUSLARARASI GASTROAFYON TURİZM VE LEZZET FESTİVALİ’NDE TANITILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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