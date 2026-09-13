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Şükrü Paşa'da koliyle bırakılan yavru kedilere mahalle el uzattı

Erzurum'un Yakutiye semtinde Şükrü Paşa muhtarlığı önüne bırakılan yavru kedileri mahalle sakinleri besleyip kurutup, güvenli bir yuva arayışına girdi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şükrü Paşa'da koliyle bırakılan yavru kedilere mahalle el uzattı

olayın gelişimi:

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde, Şükrü Paşa Muhtarlığı önüne bir koli içinde terk edilmiş halde bulunan yavru kediler, mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde hayata tutundu. Bırakıldıkları noktada yalnız kalmaları halinde başta sokak köpekleri ve tilkiler olmak üzere çeşitli tehlikelerle karşılaşabilecekleri belirtildi.

mahallelinin müdahalesi:

Durumu gören vatandaşlar, yavruların aç ve susuz kalmaması için süt desteğinde bulundu; ihtiyaç duyan yavrulara şırınga ile besleme yapıldı. Soğuk ve ıslak olan minikler için geçici önlem olarak saç kurutma makinesi kullanılarak kurutulmaları sağlandı. Olay anında hemen çevreyle ve çeşitli kurumlarla iletişime geçilerek, daha güvenli çözümler aranmasına başlandı.

güvenlik ve sahiplenme çağrısı:

Mahalle sakinleri, yavru kedilerin burada bırakılmasının hem hayatlarını riske attığını hem de uzun vadeli bakımlarının gerektiğini vurgulayarak, duyarlı vatandaşlardan sahiplenme ve destek çağrısı yaptı. Geçici bakım altında olan kediler için kalıcı yuva bulunana dek yerel destek ve barınaklarla temasın sürdürüleceği bildirildi.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİ ŞÜKRÜ PAŞA SEMTİNDE, ŞÜKRÜ PAŞA MUHTARLIĞI ÖNÜNE BİR KOLİ İÇERİSİNDE...

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİ ŞÜKRÜ PAŞA SEMTİNDE, ŞÜKRÜ PAŞA MUHTARLIĞI ÖNÜNE BİR KOLİ İÇERİSİNDE BIRAKILAN YAVRU KEDİLERİN İMDADINA MAHALLE SAKİNLERİ YETİŞTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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