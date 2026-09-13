Şükrü Paşa'da koliyle bırakılan yavru kedilere mahalle el uzattı

olayın gelişimi:

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde, Şükrü Paşa Muhtarlığı önüne bir koli içinde terk edilmiş halde bulunan yavru kediler, mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde hayata tutundu. Bırakıldıkları noktada yalnız kalmaları halinde başta sokak köpekleri ve tilkiler olmak üzere çeşitli tehlikelerle karşılaşabilecekleri belirtildi.

mahallelinin müdahalesi:

Durumu gören vatandaşlar, yavruların aç ve susuz kalmaması için süt desteğinde bulundu; ihtiyaç duyan yavrulara şırınga ile besleme yapıldı. Soğuk ve ıslak olan minikler için geçici önlem olarak saç kurutma makinesi kullanılarak kurutulmaları sağlandı. Olay anında hemen çevreyle ve çeşitli kurumlarla iletişime geçilerek, daha güvenli çözümler aranmasına başlandı.

güvenlik ve sahiplenme çağrısı:

Mahalle sakinleri, yavru kedilerin burada bırakılmasının hem hayatlarını riske attığını hem de uzun vadeli bakımlarının gerektiğini vurgulayarak, duyarlı vatandaşlardan sahiplenme ve destek çağrısı yaptı. Geçici bakım altında olan kediler için kalıcı yuva bulunana dek yerel destek ve barınaklarla temasın sürdürüleceği bildirildi.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİ ŞÜKRÜ PAŞA SEMTİNDE, ŞÜKRÜ PAŞA MUHTARLIĞI ÖNÜNE BİR KOLİ İÇERİSİNDE BIRAKILAN YAVRU KEDİLERİN İMDADINA MAHALLE SAKİNLERİ YETİŞTİ.