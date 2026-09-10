Sivasspor'da iki futbolcu sakatlandı: klavikula ve kaburga kırığı

Sivasspor'dan sakatlık açıklaması

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan oyuncuların sağlık durumuna ilişkin kulüp bir açıklama yaptı. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda iki oyuncunun durumu netleşti.

Özdamar'ın durumu:

Maçta darbe alan Süleyman Özdamar'ın tetkiklerinde köprücük kemiği (klavikula) kırığı tespit edildi. Kulüp, Özdamar'ın başarılı bir cerrahi operasyon geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecine başlandığını bildirdi.

Kamil Fidan'ın tedavisi:

Aynı karşılaşmada sakatlanan Kamil Fidan'ın kontrollerinde ise kaburga (costa) kırığı saptandı. Sağlık ekibi, Fidan için gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecini başlattı.

Her iki oyuncunun da tedavi süreçleri kulüp sağlık heyeti tarafından takip edilecek. Bu gelişmeler, teknik ekibin önümüzdeki maçlar için kadro planlamasında yeniden düzenlemeler yapmasını gerektirebilir.

SİVASSPOR’DA ANTALYASPOR MAÇINDA SAKATLANAN SÜLEYMAN ÖZDAMAR VE KAMİL FİDAN’IN SAĞLIK DURUMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI.