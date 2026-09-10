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Çorum FK Samsunspor maçı öncesi hız ve taktikle hazırlandı

Çorum FK, Süper Lig 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maça Uğur Uçar yönetiminde yaptığı tempolu ısınma, sürat ve taktik çalışmasıyla hazırlandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 20:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK Samsunspor maçı öncesi hız ve taktikle hazırlandı

Çorum FK Samsunspor maçı öncesi hız ve taktikle hazırlandı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Antrenmanı teknik direktör Uğur Uçar yönetti.

antrenmanın akışı:

Çalışma, futbolcuların saha üzerinde yaptığı ısınma hareketleriyle başladı. İlk etapta oyuncuların bireysel ısınma ve mobilite çalışmalarına yer verildi, ardından ekip halinde sürat çalışmaları ile tempoya ağırlık verildi.

maça yönelik taktik hazırlık:

Antrenmanın sonraki bölümünde teknik kadro, Samsunspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Oyunculara pozisyon talimatları verildi ve takım düzeni üzerinde uygulamalı prova yapıldı.

Teknik ekip, antrenmandaki yoğunluğun maç gününe taşınmasını hedefleyerek hem fiziksel hem de taktiksel açıdan oyuncuları hazır tutmaya çalışıyor.

ÇORUMFK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA OYNAYACAĞI SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI...

ÇORUMFK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA OYNAYACAĞI SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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