Sulama kanallarında iz takip: Osmaniye'de kayıp Gülhan için cansız manken kullanıldı

Yeni arama yöntemi:

Osmaniye'de 2 yıl önce kaybolan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak'ın bulunması için başlatılan yeni aşamada, genç kızla aynı boy ve kilodaki cansız manken sulama kanalına bırakıldı. Mankenin suyla sürüklenme yönü ve ulaşabileceği noktalar incelenerek olası arama güzergahları tespit edilmeye çalışılıyor.

Yetkililer, mankenin takip ettiği rotanın belirlenmesiyle aramaların Adana'nın Ceyhan ilçesi yönünde yoğunlaştırıldığını, ekiplerin kanal ve çevresinde tarama yaptığını bildirdi. Aramalarda dalgıç polisler sualtında çalışma yapıyor, bölge dronlarla havadan taranıyor.

Kayıt ve önceki aramalar:

Toprakkale ilçesinde 31 Temmuz 2024 tarihinde yürüyüş yapmak için evden ayrılan Gülhan Karabacak'tan o tarihten beri haber alınamadı. İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler tarafından sulama kanalları, araziler ve farklı noktalarda yapılan geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen Karabacak'a ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Aradan geçen yaklaşık 2 yılın ardından soruşturma kapsamında başlatılan yeni uygulama, suyun akış yönünün ve sürüklenme mesafesinin somut verilerle tespit edilmesini amaçlıyor.

Aileden çağrı:

Anne Elif Karabacak, "2024 tarihinde sulama kanalına düşen Gülhan Karabacak kızımı arıyoruz. İlk defa dünden cansız manken atıldı. Aynı kiloda, aynı boyutta. Dosyamızı yeni alan savcımız düşündü. Elinden geldiği kadar olayın üstünde duruyor, arıyor. Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir mezar taşımız olmasını istiyorum. Kızımın bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa, bir mezar taşımın olmasını istiyorum. Çok acı çekiyorum. Acımın tarifi yok. Lütfen yardım istiyorum. Herkesten yardım istiyorum"

Baba Aydın Karabacak ise, "İki yıldan beri kızımı arıyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Acılar içindeyiz. Bir an önce kızımın bir bulgusuna ulaşmak istiyoruz. Bir mezar taşı olsun, mezarına varıp dua edelim" dedi.

Yetkililer ve arama ekipleri, manken deneyiyle elde edilen veriler doğrultusunda taramaları sürdürürken, aile de destek ve yeni bulgular için kamuoyundan yardım istiyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR