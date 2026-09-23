Dolar 48,8209 +0,03%
Euro 55,7610 -0,21%
Bist 13.250,22 +0,39%
Altın Gram 6.838,39 -0,45%
EUR/USD 1,1417 -0,32%
Brent Petrol 95,74 +0,35%
--°

Sulama kanallarında iz takip: Osmaniye'de kayıp Gülhan için cansız manken kullanıldı

Osmaniye'de 2 yıldır kayıp 23 yaşındaki Gülhan Karabacak'ı bulmak için aynı boy-kilo cansız manken sulama kanalına bırakılarak rota izlendi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:50

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 09:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sulama kanallarında iz takip: Osmaniye'de kayıp Gülhan için cansız manken kullanıldı

Yeni arama yöntemi:

Osmaniye'de 2 yıl önce kaybolan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak'ın bulunması için başlatılan yeni aşamada, genç kızla aynı boy ve kilodaki cansız manken sulama kanalına bırakıldı. Mankenin suyla sürüklenme yönü ve ulaşabileceği noktalar incelenerek olası arama güzergahları tespit edilmeye çalışılıyor.

Yetkililer, mankenin takip ettiği rotanın belirlenmesiyle aramaların Adana'nın Ceyhan ilçesi yönünde yoğunlaştırıldığını, ekiplerin kanal ve çevresinde tarama yaptığını bildirdi. Aramalarda dalgıç polisler sualtında çalışma yapıyor, bölge dronlarla havadan taranıyor.

Kayıt ve önceki aramalar:

Toprakkale ilçesinde 31 Temmuz 2024 tarihinde yürüyüş yapmak için evden ayrılan Gülhan Karabacak'tan o tarihten beri haber alınamadı. İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler tarafından sulama kanalları, araziler ve farklı noktalarda yapılan geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen Karabacak'a ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Aradan geçen yaklaşık 2 yılın ardından soruşturma kapsamında başlatılan yeni uygulama, suyun akış yönünün ve sürüklenme mesafesinin somut verilerle tespit edilmesini amaçlıyor.

Aileden çağrı:

Anne Elif Karabacak, "2024 tarihinde sulama kanalına düşen Gülhan Karabacak kızımı arıyoruz. İlk defa dünden cansız manken atıldı. Aynı kiloda, aynı boyutta. Dosyamızı yeni alan savcımız düşündü. Elinden geldiği kadar olayın üstünde duruyor, arıyor. Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir mezar taşımız olmasını istiyorum. Kızımın bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa, bir mezar taşımın olmasını istiyorum. Çok acı çekiyorum. Acımın tarifi yok. Lütfen yardım istiyorum. Herkesten yardım istiyorum"

Baba Aydın Karabacak ise, "İki yıldan beri kızımı arıyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Acılar içindeyiz. Bir an önce kızımın bir bulgusuna ulaşmak istiyoruz. Bir mezar taşı olsun, mezarına varıp dua edelim" dedi.

Yetkililer ve arama ekipleri, manken deneyiyle elde edilen veriler doğrultusunda taramaları sürdürürken, aile de destek ve yeni bulgular için kamuoyundan yardım istiyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun Salıpazarı'nda tarladaki kenevir ekimine operasyon: 756 kök ve ruhsatsız...
images

Karaman'da aracı fark edip manevra yapan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet devril...
images

Keçiören'de yağmurun ardından yol çöktü, park halindeki 15 araç zarar gördü
images

Kiev’de altyapı hedeflendi: petrol istasyonları vuruldu, 1 kişi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merdiven altı üretimde hijyen eksikliği: yarım tona yakın keçiboynuzu ele geçirildi

Yunusemre'de küçük bidon, büyük katkı: 3 litre atık yağ getirene 1 litre sıvı yağ

Yapay zeka için üniversite‑sanayi iş birliği genişliyor: SAYZEK‑ATP'ye 3. sınıflar da başvuruyor

Samsun Salıpazarı'nda tarladaki kenevir ekimine operasyon: 756 kök ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü