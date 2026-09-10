Sular çekildi, Karakurt'un unutulmuş köyü yeniden gün yüzüne çıktı

Karakurt Barajı'nda eski köy gün yüzünde

Karakurt Barajında su seviyesinin düşmesiyle, yıllarca sular altında kalan eski Karakurt köyü yeniden görünür hale geldi. Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırları içindeki alanda ortaya çıkan kalıntılar, bir zamanlar yaşamın sürdüğü yerleşimin sessiz izlerini taşıyor.

Ortaya çıkan yapılar

Baraj suyunun çekilmesiyle açığa çıkan alanlarda, köy yerleşimine ait farklı yapılar dikkat çekti. Eski köy camisinin kubbe ve duvar izleri ile çok sayıda evin temel ve duvar kalıntıları belirginleşti. Bölgedeki bir kilise yapısı da su çekilince yeniden gün ışığına çıktı; bu yapıların büyük kısmı harabeye dönmüş durumda.

Toprak ve taş arasında görülen temel parçaları, sokak izleri ve duvar kalıntıları, köyün eskiden nasıl örgütlendiğine dair somut ipuçları sunuyor. Yapıların genel durumu, uzun süre su altında kalmanın yarattığı tahribata işaret ediyor.

Havadan görüntüler ve bölgenin belleği

Drone ile havadan kaydedilen görüntüler, baraj suyunun çekildiği alanın şekillendirdiği manzarayı ayrıntılarıyla gösterdi. Aynı karede yer alan cami, ev kalıntıları ve kilisenin birleşimi, eski yerleşimin sessiz hikâyesini gözler önüne serdi. Havadan kayıtlar, hem görsel hem de belgesel değerde materyal sağlıyor.

Ortaya çıkan bu izler, bölgenin geçmişine dair somut bir hatırlatıcı işlevi görüyor. Suların geri çekilmesiyle yeniden görünür olan yapı kalıntıları, hem yerel belleği canlandırıyor hem de Kars kırsalının tarihine dair merakı yeniden uyandırıyor.

KARS’TA SULAR ÇEKİLDİ, ESKİ KÖY ORTAYA ÇIKTI(KARS-İHA)