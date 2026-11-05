Karabük POMEM'de polis adaylarına organ bağışı eğitimi

ziyaret ve ortak çalışma vurgusu:

Karabük İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara ve beraberindeki sağlık yöneticileri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, organ bağışının toplum sağlığı açısından taşıdığı hayati önem öne çıkarıldı ve POMEM ile sağlık kurumları arasında yürütülebilecek bilgilendirme faaliyetleriyle ortak farkındalık oluşturma olanakları değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, organ bağışı bilincinin toplumun tüm kesimlerine ulaşmasının gerekliliğine dikkat çekerek, POMEM yönetimine ev sahipliği ve destekleri için teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişi sırasında, eğitimlerin düzenli hale getirilmesi ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi teklifleri ele alındı.

eğitim içeriği ve katılımcılar:

Ziyaretin ardından POMEM Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme eğitiminde, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mustafa Mızrak ve Uzman Dr. Ayşe Akhan konuştu. Eğitimde öğrencilere organ bağışının tıbbi, hukuki ve insani boyutları detaylı biçimde aktarıldı; bağış sürecinin aşamaları, hukuki çerçeve ve bağışın etik boyutları üzerinde duruldu.

POMEM Müdürü Koray Yalınkaya ise böyle anlamlı bir konuda yürütülecek ortak çalışmalara memnuniyetle katkı sunacaklarını belirterek, düzenlenen programa ve ziyaret için İl Sağlık Müdürlüğü ekibine teşekkür etti. Eğitim, polis adaylarında organ bağışı farkındalığını artırmayı ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçladı.

KARABÜK İL SAĞLIĞI TARAFINDAN 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE KARABÜK POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) ÖĞRENCİLERE; ORGAN BAĞIŞININ TIBBİ, HUKUKİ VE İNSANİ BOYUTLARI HAKKINDA EĞİTİM VERİLDİ.