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Sultangazi'de mavi evler yerinde dönüşümle 176 daireden 255 bağımsız bölüme geçiyor

Sultangazi Sultançiftliği'ndeki Mavi Evler Sitesi, 176 bağımsız bölümden 255'e çıkarılacak yerinde dönüşümle deprem güvenli ve konforlu yaşam vaat ediyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Sultangazi'de mavi evler yerinde dönüşümle 176 daireden 255 bağımsız bölüme geçiyor

Sultançiftliği'nde mavi evler yerinde yenileniyor

İstanbul Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'ndeki Mavi Evler Sitesi'nin yerinde dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Mevcutta site, 8 blok, 170 daire ve 6 dükkandan oluşuyor; toplam 176 bağımsız bölüm olarak kayıtlı. Hazırlanan proje ile aynı alanda 255 bağımsız bölümli yeni bir site inşa edilecek.

Projenin kapsamı ve katılımcılar:

Yıkım programına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 1 No’lu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Enes Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı ve site sakinleri katıldı. Projede yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı dönüşüm modeli uygulanıyor ve yıkım çalışmalarına başlanmış durumda.

Yetkililerin açıklamaları ve zaman planı:

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, konuşmasında deprem güvenliğinin öncelikli olduğunu, vatandaşları depreme dayanıklı ve konforlu konutlara kavuşturmanın önemine vurgu yaptı. Dursun, Sultangazi'de yerinde dönüşümün yoğun şekilde sürdüğünü ve ilçede benzer projelerin de devam ettiğini belirtti.

Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 1 No’lu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Enes Gürbüz projeyi yaklaşık 24 ay içinde tamamlamayı öngördüklerini söyledi ve Sultangazi Belediyesi ile hak sahiplerine teşekkür etti.

Site yöneticisi Ergün Güven ise on yıllık bir çabanın ardından dönüşümün başlamasının sakinlerde rahatlama yarattığını belirtti: yeni bina ile çocukların daha huzurlu yaşayacağını, ailelerin güven içinde olacağını ve anahtar tesliminin 2 sene içinde yapılacağını ifade etti.

Yıkımın tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde inşaat çalışmalarına başlanacak; proje, geniş bahçeleri, otopark alanları ve iyileştirilmiş konut nitelikleriyle Sultangazi'de modern bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

İSTANBUL SULTANGAZİ&#039;DE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA 176 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ BULUNAN MAVİ EVLER...

İSTANBUL SULTANGAZİ'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA 176 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ BULUNAN MAVİ EVLER SİTESİ'NİN YERİNE 252 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ BULUNAN BİR SİTE YAPILACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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