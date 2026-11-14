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Sultangazi'de Münir Özkul sezonu sinemayı ve müzeyi gündeme taşıdı

Sultangazi Belediyesi 8. Kültür Sanat ve Sinema Sezonu’nu Münir Özkul’a adadı; söyleşi, gösterim ve 2027’de açılması planlanan sinema müzesi öne çıkıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 00:37

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 00:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sultangazi'de Münir Özkul sezonu sinemayı ve müzeyi gündeme taşıdı

Kültür sanat sezonu Münir Özkul’un adıyla açıldı

Sultangazi Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Kültür Sanat ve Sinema Sezonu, Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul anısına başladı. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Münir Özkul’un kızı Güner Özkul ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta öne çıkanlar:

Tören, hem anma niteliğinde etkinlikler hem de sezon boyunca sürecek programların tanıtımı niteliğindeydi. Belediye yetkilileri, sezon kapsamında tiyatro, söyleşiler, seminerler, sempozyumlar, konserler ve sinema gösterimlerinin yer alacağını belirtti. Geçmiş yıllarda Mimar Sinan, İbn-i Sina, Fuat Sezgin, Aşık Veysel ve Cezeri gibi isimlere adanan sezonların ardından, geçen yıl ise milli şair Yavuz Bülent Bakiler anılmıştı. Ayrıca daha önce Filistin temalı Hanzala çalışmasına yer verilmiş olması da hatırlatıldı.

Sezon hedefleri ve sinema müzesi planı:

Başkan Abdurrahman Dursun, 2026-2027 dönemini Münir Özkul anısına ayırdıklarını ve sezon boyunca oyuncunun hayatı, filmografisi ve sahne deneyimlerinin tartışılacağını söyledi. Dursun, Sultangazi'de hayata geçirilmesi planlanan sinema tarihi müzesine vurgu yaparak, 2027 yılının haziran ayında müzenin açılmasının hedeflendiğini; dünyanın önemli sinema müzeleri arasında ilk üç ila beş arasında yer almasını amaçladıklarını aktardı. Belediye, sezonla birlikte hem nostaljik sinema deneyimlerini canlandırmayı hem de genç kuşaklara sinema kültürünü aktarmayı amaçlıyor.

Sanatçılar ve yetkililerin değerlendirmeleri:

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Münir Özkul’un Türk sinemasına kattığı değeri anarak sezonun bu anlamlı adlandırılmasının kendisini gururlandırdığını belirtti ve belediyeye teşekkür etti. Koçyiğit, etkinliklerin Türk filmlerini yeniden seyirciyle buluşturma açısından önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise etkinliğin sürekliliğinin önemine dikkat çekti. Gül, açılan sergide Münir Özkul’un filmlerinin ve anılarının yeniden canlandırıldığını; çalışmada yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılarak eski gazete ve fotoğrafların genç izleyicilerin deneyimine dahil edildiğini söyledi. Bu yaklaşımın sergiyi hem geçmişle buluşturan hem de yeni kuşakları sürece çeken bir ortam yarattığını ifade etti.

Sezon boyunca düzenlenecek etkinliklerin ilçede kültür sanat faaliyetlerinin hacmini artırması ve Sultangazi’nin sanatsal profiline katkı sağlaması bekleniyor. Belediye yetkilileri, programın detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını duyurdu.

SULTANGAZİ’DE MÜNİR ÖZKUL KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA SEZONU AÇILDI

SULTANGAZİ’DE MÜNİR ÖZKUL KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA SEZONU AÇILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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