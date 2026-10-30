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sultangazi'de yaya geçidinde çarpılan güvenlik görevlisi yaralandı

Sultangazi Habibler'de İETT'den inen 28 yaşındaki kadın güvenlik görevlisine 43 YC 509 plakalı otomobil çarptı; başına darbe alıp hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

sultangazi'de yaya geçidinde çarpılan güvenlik görevlisi yaralandı

sultangazi'de yaya geçidinde çarpılan güvenlik görevlisi yaralandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsünden inen 28 yaşındaki kadın güvenlik görevlisi, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

kaza anı ve ilk müdahale:

Bu sırada otobüsün yanından geçen 43 YC 509 plakalı otomobil, genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, başını asfalta vurarak hareketsiz kaldı. Olayı gören çevredekiler yaralının yanından ayrılmayarak sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı; yaralının bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü, polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Yetkililer, yaya geçitlerinde dikkat ve trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı; olayla ilgili inceleme sürüyor.

SULTANGAZİ İLÇESİNDE İETT OTOBÜSÜNDEN İNDİKTEN SONRA YAYA GEÇİDİNDEN YOLUN KARŞISINA GEÇMEK...

SULTANGAZİ İLÇESİNDE İETT OTOBÜSÜNDEN İNDİKTEN SONRA YAYA GEÇİDİNDEN YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GENÇ KADINA OTOMOBİL ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE YERE DÜŞEREK BAŞINI ASFALTA VURAN KADIN YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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