Sultanhisar’da 'Aile Ocağımız' projesiyle hanelere ziyaretler sürüyor

ziyaretlerin kapsamı:

Sultanhisar ilçesinde hayata geçirilen 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi çerçevesinde hane ziyaretleri devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban birlikte ilçede ikamet eden aileleri evlerinde ziyaret etti.

vatandaşlarla birebir iletişim:

Ziyaretlerde Kaymakam Ateş ve beraberindekiler, ailelerle bir araya gelerek gündelik yaşamlarına dair görüşlerini ve taleplerini dinledi. Yapılan görüşmelerde ailelerin ihtiyaçları kaydedildi ve karşılaşılan konular yerinde değerlendirildi.

Ateş, ziyaretlerde devletin vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak ailelere sağlıklı ve huzurlu günler diledi. Proje ziyaretleri, halkla doğrudan iletişimi güçlendirmeyi ve ihtiyaçların hızlı tespitini hedefliyor.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN "AİLE OCAĞIMIZ SULTANHİSAR" PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HANE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR. KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, İLÇE SAKİNLERİNİN EVLERİNE KONUK OLARAK AİLELERİN TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ.