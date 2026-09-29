Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6324 -0,14%
Bist 12.426,84 -1,32%
Altın Gram 6.560,32 +0,07%
EUR/USD 1,1349 -0,20%
Brent Petrol 97,96 +0,13%
--°

Sultanhisar’da 'Aile Ocağımız' projesiyle hanelere ziyaretler sürüyor

Kaymakam Ali Ekber Ateş ile SYDV Müdürü Filiz Çoban, 'Aile Ocağımız Sultanhisar' kapsamında haneleri ziyaret edip vatandaşların taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Sultanhisar’da 'Aile Ocağımız' projesiyle hanelere ziyaretler sürüyor

ziyaretlerin kapsamı:

Sultanhisar ilçesinde hayata geçirilen 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi çerçevesinde hane ziyaretleri devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban birlikte ilçede ikamet eden aileleri evlerinde ziyaret etti.

vatandaşlarla birebir iletişim:

Ziyaretlerde Kaymakam Ateş ve beraberindekiler, ailelerle bir araya gelerek gündelik yaşamlarına dair görüşlerini ve taleplerini dinledi. Yapılan görüşmelerde ailelerin ihtiyaçları kaydedildi ve karşılaşılan konular yerinde değerlendirildi.

Ateş, ziyaretlerde devletin vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak ailelere sağlıklı ve huzurlu günler diledi. Proje ziyaretleri, halkla doğrudan iletişimi güçlendirmeyi ve ihtiyaçların hızlı tespitini hedefliyor.

AYDIN&#039;IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN &quot;AİLE OCAĞIMIZ SULTANHİSAR&quot; PROJESİ KAPSAMINDA...

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN "AİLE OCAĞIMIZ SULTANHİSAR" PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HANE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR. KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, İLÇE SAKİNLERİNİN EVLERİNE KONUK OLARAK AİLELERİN TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan'a Sinan Kütüphanesi gençlerin hayallerine kapı açacak
images

Yurt yemekhanesindeki kediler hijyen endişesi oluşturdu
images

Sigortanın dört elementten doğan güvence vaadi
images

Aydın Gençlik Merkezi öğrencilerin kente uyumunu sahada kolaylaştırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da karavan ve outdoor dünyası üçüncü kez büyük buluşmasına hazırlanıyor

Tokat'ta Ocaklı köy yolu sağanak sonrası çöktü

Kocasinan'a Sinan Kütüphanesi gençlerin hayallerine kapı açacak

Yurt yemekhanesindeki kediler hijyen endişesi oluşturdu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan