Sultanhisar'da banyoda ölü bulunan Yusuf Ergen için otopsi ve soruşturma başlatıldı

Sultanhisar'da evinde ölü bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Yusuf Ergen, yakınlarının haber alamaması üzerine gelen ekiplerce evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. İhbarı değerlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk etti.

Olayın seyri:

Eve ulaşan ekipler, banyoda buldukları Ergen için sağlık kontrolleri yaptı ve genç hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi. İlk incelemenin ardından cenaze, daha ayrıntılı tıbbi değerlendirme için hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Soruşturma ve otopsi:

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Ergen'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak. Olayla ilgili olarak adli ve idari yönden soruşturma başlatıldı ve yetkililer, otopsi raporu ile birlikte değerlendirme yapılacağını bildirdi. Ailenin yakın çevresi, gencin ani ölümüyle derin üzüntü yaşadı.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 38 YAŞINDAKİ YUSUF ERGEN, EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU.